Песков рассказал о «телефоном разговоре между Путиными и Порошенко»

Опубликованная в России новость – очередной российский информационный вброс. Цель, как и прежде, попытаться дестабилизировать ситуацию в Украине.

Пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова утверждает, что 12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Украины Петром Порошенко. По заявлению Пескова инициатива общения президентов по телефону исходит от украинского стороны, сообщают РИА «Новости».

«В Кремле подтвердили, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, разговор состоялся позавчера по инициативе Киева», – пишут РИА «Новости».

Сообщая о темах затронутых в ходе, якобы имевшего места телефонного разговора РИА «Новости» отмечают, что украинский президент выразил соболезнования российскому президенту в связи с крушение Ан-148. По словам Пескова президенты обсудили реализацию минских соглашений и предстоящий обмен удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО.

«Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме», – цитируют РИА «Новости» пресс-секретарь Пескова.

В подтверждение информации о факте состоявшегося телефонного разговора РИА «Новости» ссылаются на якобы обнародованное пресс-службой президента Украины сообщение о телефонных переговоров.

«Ранее о разговоре двух лидеров сообщила администрация украинского президента. Отмечалось, что Путин и Порошенко обсудили повестку встречи глав МИД стран «нормандской четверки», которая пройдет 16 февраля в Мюнхене», – сообщают РИА «Новости».

Однако, в сообщениях пресс-службы украинского президента никакой информации о якобы имевшем место телефоном разговоре глав двух государств не опубликовано. Не опубликована такая информация и на сайте российского президента.

Распространяемая РИА «Новости» информация о телефонном разговоре между Петром Порошенко и Владимиром Путиным, со слов Дмитрия Пескова – очередной российский информационный вброс. Цель этого информационного вброса очевидна – на фоне депортации Михаила Саакашвили в Польшу попытается раскачать общественно-политическую ситуацию в Украине и добиться дестабилизации, используя недовольство части общества действующей властью.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее Дмитрий Песков уже сообщал о якобы имевших место не публичных контактах между Путиным и Порошенко. Когда разгорелся скандал – взял свои слова обратно Песков и заявил, что его «неверно поняли».

«Гуляй Поле»