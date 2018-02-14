Почему всех устраивает депортация Саакашвили

Саакашвили явно потерял бдительность, а его соратники предпочли «слилить» его Банковой. Почему так произошло и какие последствия это будет иметь?

Саакашвили со своими массовками, да еще и не вполне адекватными действиями и призывами, а так же паразитированием на смыслах других оппозиционеров просто всех достал. Поэтому мы и не увидели, как ради него бросаются на амбразуру и как его отбивают, пишет на страницах «Depo.Власть» Юрий Васильченко.

Задержание экс-главы Одесского ОГА произошло на удивление быстро и качественно, учитывая предыдущие ляпы силовиков. «В ресторан ворвался спецназ, положили всех на пол. Саакашвили под автоматами вывели, запихнули в машину, она движется в неизвестном направлении», – сообщил соратник бывшего грузинского президента Давид Сакварелидзе. Событие тут же обросло новыми подробностями: мол, задержанного везут в аэропорт для депортации. Куда именно?

На днях шла речь о возможном выдворении апатрида в Польшу, откуда он пробрался на украинскую территорию, в итоге это и случилось, но были и другие варианты депортации. Ранее называлась версия о перемещении Саакашвили в Нидерланды, где живет его жена с семьей. Кроме того, всегда оставался вариант сделать реальностью его страшный сон о депортации в Грузию, где, очевидно, уже и VIP-камеру обустроили для своего бывшего президента. И вот после задержания Саакашвили стало понятно, что депортации ему не избежать. И не потому, что кто-то боится его митингов, хотя они и будоражат ситуацию, однако не пугают масштабностью, а потому что его все слили…

«Скрипач не нужен». Такой фразой в фильме «Кин-дза-дза» инопланетяне объясняли главному герою дяди Вове, зачем сбросили с борта своего пепелаца земляка Саакашвили – студента Гедевана. Сегодня пребывание экс-президента Грузии в Украине не устраивает не только власть, но и оппозицию. Последней он очень серьезно подрезал крылья скандалом со спонсорством со стороны Курченко. Это бросило тень на всю оппозицию, лидеры которой симпатизировали неугомонному грузину, помогали ему перебраться из Польши в Украину, защищали уже после возвращения. Стало хорошо заметно, что после упомянутого скандала отношения между оппозиционерами и командой Саакашвили заметно охладели, на его призывы объединяться Тимошенко, Садовый и еврооптимисты отвечали молчанием.

Им политически выгодна депортация данного лица. Во-первых, иметь возможность сакрализовать эту «жертву режима» в течение всего предвыборного года. Это как «Юля на Елке»: пока Тимошенко находилась в больнице под наблюдением тюремщиков, ее освобождение возвели в ранг политической технологии. Во-вторых, сейчас все серьезные политические игроки стали на рельсы подготовки к президентской гонке. Никому не интересны майданы, не будет и досрочных выборов президента. Саакашвили со своими массовками и паразитированием на смыслах других оппозиционеров просто всех достал. Поэтому мы и не увидели, как ради него бросаются на амбразуру, как его отбивают. Не услышали гневных заявлений от оппозиционеров и антикоррупционеров. Может, услышим что-то другое, потому что в соцсетях уже призывают к протестам на Банковой, но это будет как после драки кулаками махать.

Какими будут последствия депортации Саакашвили? Предположим, что их пока рассматривают в качестве отложенных рисков. Сначала чемодан – аэропорт – Варшава, а потом разберемся. Оказавшись где-то в Евросоюзе (а не факт, что Саакашвили надолго засидится в Польше), он может выбрать для себя три сценария: снова попробовать вернуться в Украину, так сказать, устроить шоу на бис; стать рупором антипорошенковской фронды, заручившись поддержкой Игоря Коломойского, Александра Онищенко, Андрея Портнова и других обиженных, и благодаря их ресурсам получать регулярные скайп-включения в ток-шоу, во время которых выливать ведра компромата; замолчать об Украине вообще. В последний сценарий не верится.

Какой сценарий выберет для себя Михо? Первый вряд ли, потому что урок «прорыва под Шегинями» вынесли и пограничники, и оппозиционеры, которых экс-президент Грузии здорово подставил с «деньгами Курченко». Проще говоря, кроме нардепа Деревянко, может, Семенченко и сотрудников штаба «Руху нових сил», встречать здесь его некому. А вот второй сценарий пока выглядит реалистичным: держать Саакашвили в качестве дальнобойной пушки выгодно многим. Так Михо еще «постреляет» и по Банковой, и по Авакову, и по провластной коалиции.

Но, очевидно, вверху логично решили, что от этого значительно меньше вреда, чем от персонального присутствия Михо в Украине. И воспользовались случаем, который дал сам апатрид. Напомним, с января Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к государственной миграционной службе в признании его беженцем, а 5 февраля Киевский апелляционный административный суд повторно не удовлетворил жалобу на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, требующем дополнительной защиты. Таким образом, были выдержаны все юридические формальности для депортации. Почему экс-президент Грузии и его защитники упустили момент, почему расслабились – вопрос к ним. В конце концов, может он сам хотел, чтобы его депортировали. Чем не конспирологическая версия…

Юрий Васильченко, «Depo.Власть»