Россия способна провести кибер атаки против Украины

По данным, разведки США есть новые мощные инструменты для кибератак на Украину. Кибероперации прогнозируют дерзкие и более разрушительные.

13 февраля в сенате США прошли слушания на тему глобальных угроз с которыми сталкиваются Соединенные Штаты. Об этом сообщает «Голос Америки».

Американская разведка отметила, что Россия может провести против Украины кибероперации с помощью новых инструментов.

«Мы ожидаем, что Россия будет проводить дерзкие и более разрушительные кибероперации течение следующего года, и очень вероятно использует новые инструменты против Украины», – говорится в докладе разведки.

Американская разведка считает, что от России следует ждать новой опасности в сферах, где она уже осуществляет кибермеры против Украины.

Такими документ называет: срыв работы украинской энергосистемы, похищения и дальнейшее распространение конфиденциальной информации, DDOS атаки и мероприятия под прикрытием (false flag operations) в киберпространстве.

В следующем году российская разведка и службы безопасности и продолжат атаковать критическую инфраструктуру США и их союзников, и пытаться получить закрытую информацию о политике США с компьютерных сетей США и НАТО.

«Гуляй Поле» напоминает, что Служба безопасности Украины установила российское происхождение последних хакерских атак, которые были осуществлены осенью 2017 года на правительственные и инфраструктурные информационные системы, российские хакерские атаки предпринимались против Украины, но польские кибервойска сумели отбить эту атаку. Так же напоминаем, что в России действует целая система кибервойск, в том числе пытающаяся влиять на общественное мнение в Украине и повлиявшая на ход президентских выборов в США. В ЦРУ считают российские кибервойска причастными к атакам на украинские информсистемы.

«Голос Америки»