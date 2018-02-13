Ответственность за установление мира на Донбассе несет Россия

США готовы помочь остановить военные действия, но Россия должна выбрать мир.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна быть заинтересована в мире на Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

«Вчера (12 февраля) была годовщина со дня подписания Минских договоренностей – три года спустя, до сих пор продолжается война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир», – отметил Волкер.

Yesterday was the anniversary of the signing of the Minsk Package of Measures — three years later there is still a hot war. The U.S. is ready to help end the fighting, but Russia has to choose peace. pic.twitter.com/Rvshtt7R24 — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) February 13, 2018

Как известно, 12 февраля Министерство иностранных дел Украины заявило, что Россия за 3 года не выполнила ни одного пункта комплекса мер по имплементации «минских договоренностей».

«12.02.15 – принято Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни один пункт РФ не выполнила», – написала Беца.

12.02.15-ухвалено Комплекс заходів з імплементації Мінських угод(2014). Жодного пункту РФ не виконала.РФ потрібна війна і дестабілізація Укр — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) February 12, 2018

Она выразила уверенность, что РФ «нужна война и дестабилизация Украины».

Как известно, 5 сентября 2014 года в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков «ДНР» Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы «ЛНР» Игоря Плотницкого.

По итогам встречи между представителями Украины, «ДНР» и «ЛНР» с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении с 18:00 5 сентября огня на Донбассе.

12 февраля 2015 года контактная группа по согласованию с лидерами «нормандского формата» – Украина, Германия, Франция, Россия – подписала документ, который называется «Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей».

Пресс-центр Штаба АТО ежедневно констатирует, что Россия нарушает перемирие на Донбассе.

«Гуляй Поле» напоминает, что в последнем интервью главы МИД России Сергея Лаврова тот заявил, что Россия возражает против поставок оружия в Украину.

«Гуляй Поле»