Ответственность за установление мира на Донбассе несет Россия

США готовы помочь остановить военные действия, но Россия должна выбрать мир.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна быть заинтересована в мире на Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

«Вчера (12 февраля) была годовщина со дня подписания Минских договоренностей – три года спустя, до сих пор продолжается война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир», – отметил Волкер.

Yesterday was the anniversary of the signing of the Minsk Package of Measures — three years later there is still a hot war. The U.S. is ready to help end the fighting, but Russia has to choose peace. pic.twitter.com/Rvshtt7R24

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) February 13, 2018