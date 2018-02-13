Российская политика увеличивает военные бюджеты стран Запада

Политика силового сдерживания Москвы в Европе превратилась из психологического фактора в мощную программу с постоянно увеличивающемся бюджетом. Путин можно сказать вдохнул вторую жизнь в европейские оборонительные программы, под патронажем США.

США готовятся наращивать мощь для конкуренции с Россией и Китаем. Об этом говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета Соединенных Штатов на 2019 год, который был опубликован накануне. Среди прочего президент Трамп запросил у Конгресса свыше $6 млрд на программу сдерживания России в Европе. Общие же военные расходы Пентагона превышают $700 млрд. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что в новой гонке вооружений у Москвы шансов немного.

Европейская инициатива сдерживания была утверждена президентом Бараком Обамой летом 2014 года в ответ на действия России в Крыму и Донбассе. Документ предусматривает последовательное усиление военного присутствия США в Старом Свете для защиты своих ближайших союзников от северного соседа.

Если изначально все это планировали, чтобы успокоить ближайших соседей Российской Федерации, то теперь все это превратилось в масштабную программу. Бюджет проекта постоянно увеличивается. Война – дело дорогое. В 2017 году было $3,4 млрд, в 2018-м – $4,8 млрд, на 2019-й финансовый год президент Трамп просит у Конгресса уже $6,3 млрд. Учитывая настроения в Вашингтоне, скорее всего, сумма получит одобрение.

Здесь и учения, и создание инфраструктуры, и непосредственно затраты на передислокацию армейских подразделений. Уже сейчас на основе ротации в Восточной Европе дополнительно размещены более 3,5 тыс. солдат, свыше 2,5 тыс. единиц техники, включая 87 танков. Регион базирования – Польша, отдельные подразделения размещаются в странах Балтии, Румынии, Болгарии и Германии.

Москва активно протестует: говорит, что никому не угрожает, упрекает партнеров в наращивании гонки вооружений. Но при этом и российский Генштаб не сидит, сложа руки. Буквально только что принято решение о размещении в Калининграде ракетных комплексов «Искандер М». Россия также проводит военные учения, которые очень нервируют Альянс. Кроме того, чуть ли не нормой стали опасные сближения российских, натовских и американских самолетов.

Но все познается в сравнении. В целом на оборону Дональд Трамп запросил у Конгресса $716 млрд. Из этой суммы $100 млрд идет на зарубежные операции в Афганистане, Сомали Ираке, Сирии и Йемене. На фоне этой цифры сдерживание Москвы выглядит невинной детской забавой.

При этом российский военный бюджет, по данным западных аналитиков, на 2017 год составлял около $70 млрд. Понятно, что ядерное сдерживание сводит к минимуму риски прямой военной конфронтации. Однако если говорить о серьезной гонке вооружений, то здесь пока что цифры не в нашу пользу. Не стоит забывать о советском опыте и тезисе, что американцы имели и пушки, и масло, а мы – только пушки, и в итоге случилось то, что случилось. С другой стороны – хорош Трамп, продолжает недружественную политику. А ведь обещал сближение, деньги собирался экономить. Так нет, расширяет военное присутствие в Европе.

И главное – отношения с Западом не становятся лучше, а, напротив, последовательно ухудшаются. Это подтверждает уже и сухой язык цифр. Если добавить сюда и санкционные войны – получается совсем безрадостная картина.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»