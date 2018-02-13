Деньги – инструмент политической агитации и контрпропаганды

Средствами политической агитации, пропаганды и контрпропаганды могут могут выступать деньги. Купюры и монеты – это не только денежные знаки, но мощное, всем доступное и очень наглядное средство политической агитации. Россия давно использует это средство, в целя пропаганды.

Еще со школьной скамьи многие помнят четыре основные функции денег: мера стоимости, средство обращения, средство платежа и средство накопления. Кроме упомянутой классической политэкономии, есть еще одна немаловажная функция – политическая агитация и пропаганда. Увы, в Украине эта функция денег долгое время оставалась почти невостребованной, пишет Дмитро Полюхович на страницах «Деловой Столицы».

Немного истории

О том что деньги можно использовать как средство агитации и пропаганды люди поняли сразу же после того, как были отчеканены первые монеты. Эти изделия легко тиражируются и проходят через тысячи, а то и миллионы рук и, соответственно, глаз. Последним грех было не воспользоваться. Уже на самых первых монетах изображения чеканили с умыслом и смыслом.

Особенно ярко пропагандистская функция денег проявилась после возникновения многонациональных империй, остро нуждающихся в скрепляющей идеологии. Александр Македонский, например, главной идеологией империи сделал свое божественное происхождение. Мол, его настоящий отец сам Зевс и, соответственно, быть подданными сына бога – редкая удача. Концентрированным воплощением этой идеологии стали монеты. Их аверс украшает Зевс, а реверс – стилизованное под Геракла (тоже Зевсов сын) изображение Александра.

«Золотой век» монетной пропаганды приходится на период Римской империи, где деньги выполняли роль своеобразных центральных СМИ. Изображения и легенды на денариях-сестерциях сообщали о каждом изгибе «линии партии», новых законах, успехах в мирном строительстве и военных победах. В период полного упадка и загнивания, когда с победами и достижениями было туго, монеты обещали скорое «покращення», которое наступит сразу же после того, как с очередным императором Империя начнет «жить по-новому» и расцветет на зависть варварам.

Монетная пропаганда активно использовалась и во внешней политике. Порой соседи устраивали ожесточенные монетные баталии, ничем не уступающие настоящим войнам.

Монетный троллинг

Эта история началась в 689 г., когда император Юстиниан II разгромил армию Абд ал-Малика ибн Марвана и наложил на халифа огромную контрибуцию в золотой монете. Хитрый ромей знал, что в Халифате собственных монет тогда не чеканили, а пользовались византийскими. Предполагалось, что для выплаты дани Абд ал-Малик скопирует продукцию Константинополя. и эти деньги можно будет использовать внутри страны.

Но троллинг изобрели задолго до того, как придумали ему определение. Халиф слово сдержал (тем более что поклялся на Коране). Как и предполагалось, он даже скопировал ранее выпущенную византийскую монету – солид императора Ираклия. Но в дизайн внесли некоторые изменения – три фигуры на аверсе (Ираклий с сыновьями) лишились крестов. А на реверсе вместо особого «Иерусалимского креста» (символизирующего Пресвятую Троицу) появилась одинокая колонна с шаром на вершине (символ основного постулата ислама, что бог один, а троица – ересь). Для тех, кто не понял символизма, арабская надпись гласила: «Во имя Бога, нет божества, кроме Аллаха, Бог он Един, Мухаммад – Пророк Бога». Новую монету назвали «динаром».

Юстиниан II был в бешенстве и отказался принять «еретические деньги». Халиф же оказался в тройном профите: и слово сдержал, и золото сохранил, и врага допек.

Император тем временем подготовил свой монетный ответ халифу. В 689 г. царьградские мастера оперативно отчеканили золотой солид нового образца. Его лицевую сторону украсило изображения Христа Пантократора, а оборот – фигура самого Юстиниана с крестом в руке (точно таким же, что халиф убрал с монеты-прототипа). Этот дизайн на несколько последующих столетий стал основным для золотых и серебряных монет Византии, а позже перекочевал на златники и серебряники князя Владимира.

Лик Христа окружал текст: «Иисус Христос, Господь, Царь Царствующих». Портрет Юстиниана II сопровождал девиз «Победа императора» – неприкрытое напоминание о поражении Халифата в 689-м. Легенда на аверсе тоже была с подтекстом. Дело в том, что исламское имя халифа переводится с арабского как «Слуга Царя». Император таким образом подначивал визави: «Я, мол, – царь, а ты – слуга».

В ответ в Халифате отчеканили монету с изображением Абд ал-Малика ибн Марвана, стоящего в полный рост и с огромным мечом в руке – мол, приди и покажи, какой ты, Юстиниан, «победитель». Это было не пустое бахвальство – к тому времени Халифат не только оправился от поражения, но и перешел в наступление.

Здесь креативность Юстиниана II иссякла. Ответным ударом империи стал лишь выпуск точных копий арабских монет, разве что «исламскую» колонну там заменили крестом… А это уже не троллинг, а так, мелкая пакость…

Как потеряли Крым

Создается впечатление, что в Национальном банке Украины все годы независимости никто и не догадывался о пропагандистской функции денег (что монет, что банкнот). Более того, в 2004-м Украина сама отказалась от Крыма – с одногривневой купюры неожиданно исчезло изображение древнего Херсонеса, а вместо этого появился «макет древнего Киева». Есть мнение, что случилось это вовсе не по недомыслию пророссийски настроенного тогдашнего главы НБУ Сергея Тигипко, а по настоятельной просьбе Москвы, уже тогда активно готовящейся к захвату полуострова (накануне, как раз, отгремел конфликт вокруг Тузлы). Тогда же, кстати, Владимир Великий на украинских гривнях обзавелся окладистой московитской бородой, которую отродясь не носил.

В России же пропаганда всегда была на высоте. В том числе и «монетная». Так, спустя год после того, как Украина добровольно отказалась от Крыма (пока еще «денежного»), Центробанк РФ пятимиллионным (!) тиражом отчеканил десятирублевку «Калининград» (он же немецкий Кенигсберг). Анекдотичность ситуации в том, что монетка была из серии «Древние города России». По этому поводу в самой же России шутили: «А основал сей славный град былинный князь Калина».

Тем не менее при помощи простой монетки россияне демонстративно и громогласно заявили – Калининградщина исконная и древняя русская земля, и мы ее никому не отдадим, в то время как Украина так же демонстративно и публично отреклась от одного из главных символов Крыма.

В серии «древние города» вышло почти четыре десятка монет тиражом в 5-3 млн каждая. Кроме того, в России 10-миллионными тиражами вышло почти пять десятков наименований монет из серии «Города воинской славы». Среди них, кстати, и Грозный. Отчеканили в России и монеты, посвященные всем субъектам Федерации. Тиражи стандартны – 10 млн. О массовых монетах РФ можно говорить очень долго. Главное здесь в другом: каждый россиянин ежедневно видит все это нумизматическое изобилие и запечатленная на монетах информация по капельке, но постоянно влияет на его сознание (и подсознание тоже).

В Украине же Нацбанк сосредоточился исключительно на выпуске коллекционных монет. Притом что отечественная юбилейка является одной из самых высокохудожественной в мире, тиражи ее мизерны. Например, монету «225 лет Севастополю» отчеканили тиражом в 5 тыс. экземпляров. Несмотря на то, что в Украине на сегодня выпустили сотни наименований юбилейно-памятной продукции, большинство украинцев ни разу в жизни не держали в руках хоть одну такую монету.

О необходимости «монетной пропаганды» специалисты говорят давно, но Нацбанк все годы упорно штамповал исключительно малотиражные коллекционные серии. Исключением стали одногривневые монеты, посвященные 60-й, 65-й и 70-й годовщинам победы в Отечественной войне, а также монета к Евро-2012.

Наш ответ Москве

Переломным моментом в сознании чиновников Нацбанка, скорее всего, стала «нумизматическая» вакханалия, начавшаяся в России после аннексии Крыма. Уже в 2014-м Центробанк РФ выпустил монеты в честь присоединения Крыма и Севастополя к России (10 млн экз. каждая). Вскоре на российские монеты попала еще и Феодосия. В 2015-м в России отчеканили монеты, посвященные «Артеку». Попал на монеты страны-агрессора и Херсонес (2017-й). В том же 2017-м пятимиллионными тиражами отчеканили монеты в честь городов-героев Керчи и Севастополя.

Попал Крым и на «бумагу». В 2015-м тиражом в 20 млн Центробанк отпечатал специальную 100-рублевую «крымскую» купюру. Кроме обычной, Россия развернула против Украины полномасштабную монетно-банкнотную войну. Тем временем НБУ вел себя, как молоденький советский лейтенант утром 22 июня 1941-го: на него прут танки, а он упорно выполняет приказ «не поддаваться на провокации»

Всего вышеперечисленного россиянам оказалось мало. 12 октября прошлого года российская главбанкирша Эльвира Набиуллина явила миру новую банкноту в 200 руб. в «крымском дизайне». Правда, не все в России пришли в восторг от банковского «крымнаша». По интернету тут же пошла гулять шутка, что «200 руб. с Крымом теперь стоят столько же, как ранее 100 руб. без Крыма».

Если «крымнашная» сторублевка 2015-го была одноразовым и почти сувенирным выпуском, то новые банкноты в 200 руб. предназначены для регулярного оборота. Это стало последней каплей в терпении Нацбанка. Уже на следующий день, 13 октября 2017-го, НБУ принял постановление № 103 о полном запрете на территории Украины каких либо платежей банкнотами и монетами «Центрального банку Російської Федерації із зображенням мап, символів, будівель, пам’ятників, пам’яток археології, архітектури, історії, краєвидів та будь-яких інших об’єктів, розташованих на окупованих Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиницях України…».

Скорее всего, тогда же было принято решение о полноценном «монетном ответе» стране-агрессору.

Чеканка новой монеты дело не скорое. Нужно разработать дизайн, подготовить штемпеля. Наконец 30 января 2018-го громадным, как для украинской юбилейки тиражом в 1 млн экземпляров, в оборот была выпущена монета «Защитникам Донецкого аэропорта». Для сравнения: ранее считающиеся «крупно тиражными» монеты в честь Майдана и Небесной сотни (2015-й) отчеканили тиражами всего в 100 тыс.

Что характерно: если другие юбилейные монеты продавались и продаются в отделениях Нацбанка по цене в несколько номиналов (а то и на порядок выше), то «киборговские» десятки обмениваются в соотношении 1:1.

Будем надеяться, что Нацбанк на этом не остановится. Пора, например, выпустить монеты в честь всех областных центров и тиражами эдак миллионов по пять каждая. Чтобы они лежали не только в коллекциях, но и в каждом кошельке или кармане. И начинать нужно с Севастополя, Симферополя, Донецка и Луганска… И да – Херсонес нужно срочно вернуть на банкноты. Это даже обсуждать не стоит.

Кстати, близится юбилей похода Петра Сагайдачного на Москву. 400 лет – вполне достойная дата для выпуска серии юбилейных монет.

Дмитро Полюхович, «Деловая Столица»