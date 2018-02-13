В ГПУ заявили о попытке помешать расследованию преступлений Януковича

Для этих целей, по информации ГПУ, используют украинские СМИ, через которые сделали ряд информационных вбросов относительно хода расследования.

По имеющейся в Генеральной прокуратуре Украины информации на территории России состоялась встреча представителей Виктора Януковича, Сергея Арбузова и Сергея Курченко, где обсуждался вопрос о путях противодействия существенному прогрессу расследований ГПУ преступной деятельности предыдущего режима Януковича. Об этом сообщает на своей странице в Facebook заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«По результатам встречи беглецами согласованно шаги по дискредитации прогресса расследования по делам о ЮМХ-холдинга, «буровых вышек», спецконфискации путем информационных вброс через ряд подконтрольных СМИ», – говорится в сообщении.

Примером подобной публикации, о которых говорит Евгений Енин, может служить новость опубликованная изданием «Апостроф», которую перепечатала украинская газета «Вести».

«Неожиданная смена основных подозреваемых по скандальному делу о т.н. «вышках Бойко» может быть вызвана достижением неформальных договоренностей завести это дело в тупик. Такое предположение сделал источник издания в ГПУ, близкий к расследованию резонансной аферы времен Януковича», – пишет «Апостроф».

В сообщении Евгения Енина указывается и причина активности Януковича и его соратников:

«В настоящее время расследование вышло на «святую святых» – операции с корсчетами Украинско банков в европейских и других странах и легализации похищенных бюджетных средств и других активов, полученных преступным путем», – отмечается в сообщении.

Несмотря на это заместитель Генерального прокурора Евгений Енин выразил надежду совместно с международными партнерами достичь дальнейших существенных результатов в возвращении активов в бюджет Украины в этом году.

«Гуляй Поле»