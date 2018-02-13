От Путина потребовали ответов об участие россиян в сирийской войне

На этом настаивает оппозиционный политик Явлинский, обубликовавший открытое обращение к Путину. Явлинский задает ряд «неудобных» для российских властей вопросов.

Кандидат в президенты РФ и лидер оппозиционной партии «Яблоко» Григорий Явлинский потребовал от российского лидера Владимира Путина отчитаться о погибших в Сирии членах ЧВК «Вагнер». Заявление оппозиционера опубликовано на сайте партии «Яблоко».

«Все мировые СМИ и многочисленные источники в социальных сетях в последние дни сообщают о множестве погибших российских граждан, воюющих в Сирии – служащих ЧВК «Вагнер» и других, в результате боестолкновения с силами сирийской оппозиции при поддержке американской авиации и артиллерии», – отметил Явлинский.

Он напомнил, что американская газета The Washington Post назвала последние события в Сирии «смертоносным столкновением между российскими и американскими силами».

«Между тем, со стороны российских официальных лиц поступают противоречивые комментарии, – от отрицания случившегося до циничных утверждений, что государство не несет ответственность за судьбу граждан, служащих по контракту в частных военных компаниях. Эти заявления особенно циничны в свете того факта, что, по многочисленным сообщениям СМИ, не опровергнутым официальными лицами, бойцы ЧВК «Вагнер» проходят тренировку на территории баз Вооруженных сил РФ, получают воинские награды в Кремле и являются по существу спецподразделениями российского военного ведомства. Это при том, что наемничество и частные военные компании в России законодательно запрещены», – добавил оппозиционер.

Явлинский констатировал, что Кремль молчит и о том, что в начале февраля в Сирии погибло до тысячи человек, в том числе – от ударов российской авиации несколько сотен мирных жителей.

«Отсутствие со стороны руководства России ясного признания, либо официального опровержения факта гибели воюющих в Сирии вооруженных российских граждан – «бойцов частных военных компаний» является, с нашей точки зрения, абсолютно неприемлемым. Заявления о непричастности государства к деятельности частных военных структур напоминают о том, как власти снимали с себя ответственность за гибель российских военных, отправленных на войну в Чечню и Донбасс», – акцентировал он.

«Гуляй Поле»