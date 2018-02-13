ФСБ и повар Путина добивают Шойгу за деньги на сирийскую авантюру

А самому Путину, как никогда в нынешних условиях, необходима реальная поддержка населения страны.

Неслуживший в армии ни дня министр обороны России Сергей Шойгу последние несколько дней ходит подавленным. Его переживания связаны с тем, что в Администрации Президента в очередной раз отложили проект Указа о присвоении ему звания маршала, погоны которого он рассчитывал нацепить к 23 февраля, сообщает Telegram-канал «Правительство 2018».

Причиной срыва планов стали провалы в Сирии: за чуть более месяц группировка России потеряла там больше самолетов, чем за весь предыдущий период войны. Одной из последнех каплей стала гибель майора Романа Филиппова, похороны которого были обставлены Шойгу с особым вниманием дабы скрасить вопрос: почему Шойгу привез Путина в декабре на аэродром Хмейним для участия в Параде Победы, а победы, как оказалось, вовсе нет.

Дамаску противостоит группировка хорошо подготовленных боевиков численностью не менее 40 тысяч, да и поясничество пропагандистских служб Минобороны России, сознательно хамивших американцам, привело к умножению присутствия Пентагона на территории Сирии, что совсем нивелирует военные достижения Москвы.

Масла в огонь подлила и мясорубка в районе Кишам сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где американцы методично, как в тире по статическим мишеням, дистанционно расстреляли колонну с российскими наемниками частной военной компании «Вагнер». Создателем этой компании является «повар Путина», питерский олигарх Евгений Пригожин, ставший последнее время основным конкурентом Шойгу в военных вопросах.

Дело в том, что успехи российской группировки в Сирии, во много обусловлены профессионализмом работы наемников ЧВК «Вагнер». Впрочем это не должно удивлять – полевым командиром «вагнеровцев» является подполковник Дмитрий Уткин, позывной «Вагнер», в прошлом командир 700-го отдельного отряда спецназа, 2 -й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Министерство обороны России.

Да, и не последним обстоятельством является активное участие «вагнеровцев» в российской агрессии против Украины. Группировка активно действовала в Крыму, а затем и на территории Луганской области. На счету этой группировки, в войне против Украины: блокада Луганского аэропорта летом 2014 года; так же, по данным СБУ, «вагнеровцы» причастны к катастрофе военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого при заходе на посадку в Луганске. Отличились «вагнеровцы» и в «полицейских» операциях, по поддержанию «правопорядка» на оккупированной территории Луганской области.

Дело в том, что в 2014-2015 оккупационная администрация в Луганске контролировала только 30% территории всего анклава. На оставшихся, почти 70% оккупированной территории хозяйничала «казачья вольница» атамана «Всевеликого войска Донского» Николая Козицына с со-товарищами – Павлом Дремовым, Сергеем Косогором и . Казаки держали под контролем местную «тропу Хошимина» – стратегическую трассу Свердловск ‒ Красный Луч ‒ Дебальцево – по которой шел трафик снабжения оккупационных сил на Донбассе.

Тогдашнего главу российского криминально-террористического анклава Игоря Плотницкого такая ситуация не устраивала и на помощь пришли «вагнеровцы» – помогли ликвидировать всю «казачью вольницу», уничтожив, по большей части всех атаманов. В итоге, Плотницкий сам «оседлал» донецкую «тропу Хошимина» и получил контроль над всем анклавом.

Вызывает подозрение и гибель другого «политического» конкурента Игоря Плотницкого – знаменитого полевого командира незаконного вооруженного формирования «бригада «Призрак» Алексея Мозгового. В целом, можно сказать что Алексей Мозговой был серьезным конкурентом для Плотницкого имея достаточно большой авторитет и влиянии на оккупированных территориях.

Обстоятельства гибели Мозгового схожи с гибелью атамана Павла Дремова – их автомобили были подорваны. Причем на Мозгового покушались два раза, в первый раз в результате подрыва автомобиля – он был легко ранен (пострадало только ухо), поэтому во время второго покушения его машину после подрыва дополнительно расстреляли из пулеметов.

Отличились «вагнеровцы» и в Сирии. Фактически заявленная Путиным «очередная победа» в многолетней гражданской войне, столь яростно подогреваемой Россией – во многом была заслугой соратников Дмитрия Уткина. Именно «вагнеровцы» обеспечили успех проведенной тогда в декабре операции против антиправительственных группировок на восточном и на западном берегу Евфрата. Сказывался донецкий опыт «вагнеровцев», заточенных на проведение локальных «зачисток» территории.

Но вернемся к «сирийской бойне». В информационном пространстве идут жаркие дебаты о количестве убитых и раненых в провинции Дейр-эз-Зор. Говорят о двух сотнях убитых. Впрочем террорист Игорь Гиркин назвал «запредельную» величину потерь – 644 российских наемника, в основном «вагнеровце». Правда Гиркин не уточняет, количество убитых и раненых, а говорит об общих потерях. Впрочем ранее Гиркин заявлял,что за предшествующий год «вагнеровцы» потеряли 80% личного состав убитыми и ранеными, причем именно убитыми – каждого пятого бойца.

И тут всплывает самая важная интрига всего этого действия. Дело в том, что при координации своих действий с американцами, российские военные заявили о отсутствии российских сил, подставив таим образом по удар «вагнеровцев». Поэтому американцы действовали в тактике «дистанционной» войны, просто уничтожив «неопознанную» колонну вооруженных лиц. The Washington Post назвала последние события в Сирии «смертоносным столкновением между российскими и американскими силами».

Впрочем, следует отметить, что в Совбезе России давно обсуждали неприемлемость применения термина победа в отношении результатов военной кампании Путина. Но предложения использовать термин успех (критерии которого определяет тот, кто о нем заявляет) были отвергнуты Шойгу, убедившим президента «сыграть победный марш» на костях российских офицеров ради пункта в избирательной кампании. Однако, теперь и Путину стало понятно, как его подставили.

Не вызывает сомнения, что в Кремле прекрасно понимают истинную эффективность российской армии курируемой ведомством Сергея Шойгу. Как мы видим опыт агрессии против Украины и война в Сирии показывает эффективность использования частных военных компаний, таких как ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

А ведь проблема серьезная, не смотря на всю «формальность» выборов, Путину, как никогда в нынешних условиях, необходима реальная поддержка населения, как это было в самом начале его премьерско-президентской карьеры. Тем более, что оппозиция не дремлет и начинает задавать очень неудобные для власти вопросы.

Видимо, придется Сергею Кужугетовичу еще помучиться в ставшими тесными ему погонами генерала армии.

Амир О’Лик, специально для «Гуляй Поля»