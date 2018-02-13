В Кремле отказываются отвечать на вопросы о гибели россиян в Сирии

В Кремле переадресовали в Минобороны вопросы об участии россиян в боях в Сирии. Минобороны в свою очередь заявляет, что российских военнослужащих в указанном районе провинции Дейр-эз-Зор не было и нет.

В Кремле сослались, что не располагают информацией о россиянах, не являющихся военнослужащими РФ, которые могли бы участвовать в боевых действиях в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции ВКС России в поддержку сирийской армии», – сказал он журналистам.

«Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем. Рекомендуем по этим вопросам обращаться в министерство обороны», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков призвал не считать первоисточником сообщения СМИ о гибели российских граждан в Сирии, эта информация, по его словам, требует верификации.

«Но в данном случае мы призываем все-таки не использовать сообщения СМИ как первоисточник. И, конечно же, давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится довольно значительное количество наших соотечественников-россиян, и, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно», – отметил он.

«Хотя, безусловно, эти сообщения СМИ нуждаются в верификации», – подчеркнул Песков.

Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможной гибели в Сирии значительного количества россиян, которые могли действовать в этой стране в качестве сотрудников частных военных компаний.

Накануне стало известно о гибели в Сирии пяти граждан РФ, которые, согласно сообщениям СМИ, не были российскими военнослужащими. Их гибель предположительно связана с ударом американской коалиции под Дейр-эз-Зором.

О гибели 7 февраля в Сирии двух россиян – казака Владимира Логинова и члена оппозиционной партии «Другая Россия» Кирилла Ананьева – сообщили их соратники.

Логинов был сотником казачьего хутора «Прегольский», сообщил сайт Балтийского отдельного казачьего округа.

«С великой скорбью казачество Балтики сообщает о гибели нашего брата Владимира Логинова, сотника казачьего хутора «Прегольский». Он погиб в неравном бою 7 февраля 2018 года в районе сирийского Дейр-эз-Зора», – говорится в сообщении.

Логинов служил в Вооруженных силах, потом в органах внутренних дел Калининградской области, с 2010 работал в охранных предприятиях, отмечается в сообщении.

Один из руководителей незарегистрированная в России партии левого толка «Другая Россия» Александр Аверин сообщил в понедельник, что 7 февраля в Сирии погиб активист партии Ананьев.

«Кирилл погиб под Хишамом на берегу Евфрата в результате американского удара», – сказал Аверин.

«Кирилл Ананьев – москвич, участник многих протестных акций, старый нацбол», – сообщил он.

Сайт газеты «Ведомости» со ссылкой на активистов Conflict Intelligence Team сообщил в понедельник, что в Сирии 7 февраля также погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области. Их гибель предположительно связана с ударом американской коалиции под Дейр-эз-Зором.

Стали известны первые имена бойцов «ЧВК Вагнера», погибших от американского авиаудараВ соцсетях появились первые сообщ… Опубліковано Conflict Intelligence Team 12 лютого 2018 р.

В прошлый четверг центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американская коалиция нанесла ответные удары после того, как штаб «Сирийских демократических сил» (SDF) подвергся нападению со стороны проправительственных сил Сирии. Некоторые американские СМИ сообщали, что под удар могли попасть и граждане России.

Военные из возглавляемой США коалиции поддерживали контакты с российской стороной до, во время и после ударов по проправительственным силам в Сирии, заявила в прошлый четверг представитель Пентагона Дана Уайт. На вопрос, могли ли находиться российские граждане в рядах проправительственных сирийских вооруженных формирований, которые попали под удар, представитель Пентагона ответила: «У нас нет информации о составе этих сил, и я не буду заниматься спекуляциями по этой теме».

8 февраля в Минобороны РФ заявили, что российских военнослужащих в зоне удара американской коалиции не было. В министерстве сообщили, что сирийские ополченцы, попавшие под удар американской коалиции, не согласовали свою операцию с российскими военными.

«Причиной инцидента стали несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев», – говорится в сообщении российского военного ведомства.

В нем отмечается, что в результате обстрела были ранены 25 сирийских ополченцев.

«Российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет», – заявили в Минобороны РФ.

«Интерфакс»