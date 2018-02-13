Эксперты посчитали во сколько обойдется декоммунизация монумента «Родины-матери» в Киеве

Политики настаивают на декоммунизации памятника. Их оппоненты называют тысячи причин, чтобы не делать этого.

Демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать» может стоить 500 тысяч гривен, считают эксперты. Об этом сообщает «УНИАН».

Если его заменят чем-то надежным и эстетичным, сумма вырастет до 8 миллионов, посчитали эксперты.

Политики настаивают на декоммунизации памятника. Их оппоненты называют множество причин, чтобы не делать этого. От технических до строгого авторского права.

По этим же причинам на своих местах остаются десятки коммунистических реликвий по всей Украине.

«УНИАН»