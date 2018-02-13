В России намерены запретить военнослужащим пользоваться соцсетями

С соответствующей законодательной инициативой, регулирующей поведение военнослужащих в социальных сетях, собирается выступить Минобороны России.

Военнослужащим Вооруженных сил РФ рекомендовано не пользоваться социальными сетями «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и другими похожими ресурсами. Об этом «Известия» узнали в Министерстве обороны России..

«Министерство обороны РФ распространило рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в мировой паутине. Солдатам и офицерам советуют отказаться от использования соцсетей «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и других аналогичных ресурсов. А также – не публиковать информацию о своей службе и части, и отключить в телефонах геолокацию», – сказано в публикации СМИ.

В ней отмечено, что «пока правила поведения в Сети носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными».

Как пишет издание, в Министерстве обороны рассказали, что правила поведения в интернете были разработаны в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска. Для удобства восприятия они выполнены в виде памятки, а также наглядных пособий-плакатов.

Излагая содержание рекомендаций, издание, в частности, сообщило, что солдат и офицеров извещают, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к размещенной там личной информации, а публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами, поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут «привести к срыву боевой задачи». В связи с этим военнослужащим также рекомендуют просить своих близких не распространять информацию об их служебной деятельности.

По информации издания, МО РФ готовит поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих», запрещающие личному составу ВС РФ раскрывать в интернете свою ведомственную принадлежность, подробности деятельности – как своей, так и сослуживцев. Эти поправки, отмечает газета, в настоящее время проходят стадию согласования в силовых министерствах. В публикации также отмечено, что в зарубежных странах давно занимаются вопросами поведения военнослужащих в интернете.

«Известия»