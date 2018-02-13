В Сенате США требуют новых санкций против России

Сенаторы от Демократической партии подготовили резолюцию с требованием введения новых санкций против фигурантов «кремлевского списка».

В США три сенатора от Демократической партии подготовили резолюцию с требованием введения новых санкций против фигурантов «кремлевского списка». Об этом сообщает «Politico».

Сенаторы конгресса США Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес призвали президента Дональда Трампа усилить антироссийские санкции, что стало возможным благодаря принятому в 2017 году закону.

Демократы возмущены тем, что в январе администрация Трампа решила не вводить новые санкции против России.

«Недостаточность серьезности, которую демонстрирует администрация в условиях четкой угрозы национальной безопасности, является тревожной и так не может продолжаться», — сказал Кардин.

Как отмечается, авторы резолюции играют ключевую роль в разработке законодательства, касающегося санкций.

«Гуляй Поле» напоминает, что Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад», в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более триллиона долларов США. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний. При заключении списке Минфин использовал данные американского журнала Forbes, который ежегодно составляет список самых богатых людей мира.

Министерство финансов США также выступило с намерением ввести новый покет санкций в отношение лиц включенных в список доклада.

«Politico»