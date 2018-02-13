Минские соглашения – капкан для России

Эволюция развитие «Минска» привело к тому, что Путин всем проиграл. Сам по себе этот документ используется уже для давления на Кремль.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter по случаю третьей годовщины Минских соглашений подчеркнула, что «ни один пункт РФ не выполнила». Следующий вывод может показаться странным: возможно, и хорошо, что Москва упорно отказывалась выполнять взятые на себя обязательства, пишет Владислав Гирман на страницах «Деловой Столицы».

Да, в Кремле твердили одно и всю ответственность валили на Украину, однако в Брюсселе и Вашингтоне прекрасно понимали, кто оказался самым большим сучком в этой, не сказать, что безукоризненной доске, наскоро порезанной на «циркулярке». И если россияне выполнили хотя бы один-два пункта, это не давало бы никакой гарантии успешной реализации «Минска» и, как следствие, достижения мира на Донбассе. Потому как весь опыт общения с Кремлем показал – глупо надеяться на то, что российское руководство начнет чтить заключенные ранее договоренности.

Четкое описание российской политики содержится в третьем предложении поста госпожи Бецы: «РФ нужна война и дестабилизация Украины«. И чем больше Москве нужна война, чем дольше она к этому стремится, тем хуже для нее. Однако иного пути в России не выстраивают, играя в патернализм и двигаясь на автомате в рамках Минских соглашений в направлении спорадической эскалации. «Разумеется, тот факт, что большинство пунктов так и не выполнено, порождает немало соблазнов списать их в утиль. Чем, собственно, и занимается сейчас украинская сторона, приняв, в частности, пресловутый закон о реинтеграции Донбасса, из которого по настоянию депутатов Верховной рады были выброшены сами упоминания Минских соглашений», – заявил, например, 9 февраля глава международного комитета российского Совфеда Константин Косачев.

Кремлевские марионетки на Донбассе и вовсе в депрессии. Соглашения не работают. «Замкомандующего оперативным командованием «ДНР» Эдуард Басурин по случаю годовщины «Минска» признал: «Если с военной точки зрения, то не выполнен ни один пункт Минских соглашений. Весь перечень, который можно перечислить, – ни один не выполнен. Это как по гуманитарной программе, так и по военной, и по социальной». Его «брат по разуму» – также представляющий «ДНР» Денис Пушилин вообще считает, что в политической части все стало еще хуже. И следует готовиться к тому, что после закона о реинтеграции Донбасса лучше точно не станет. Апологетам русскомирья впору в очередной раз возопить о предательстве Москвы. Поскольку «ЛДНР» даже из российских новостей пропали – сплошь теперь Донецкая и Луганская области.

При этом в фейковых республиках во всех бедах по-прежнему винят Украину, называя ее главным нарушителем «Минска», от которого пользы «ЛДНР» все меньше. В РФ тоже все шишки сыплют на голову Киева, но при этом считают соглашения, как выразился Косачев, «костью в его горле», а потому, мол, Украина постоянно нарушает договоренности. И в Москве чисто механически продолжают апеллировать к Западу, в частности к Германии и Франции с требованием надавить на Киев.

Минскими соглашениями европейские друзья Украины ранее действительно выкручивали руки и толкали нас к плохому миру (вроде Брестского для большевиков) с согласием на особый статус и прочие «плюшки» из документа для сепаратистов. А затем последовали резолюции ПАСЕ и ООН, в которых Россия признавалась агрессором и оккупантом. Вместо этого европейцам из Киева все чаще дают советы, как вести себя с Кремлем.

Напоминания об угрозе безопасности в Европе со стороны РФ и том, что украинские воины защищают ее от россиян, звучали и раньше. Только они казались сетованиями и просьбами не бросать Украину наедине с Москвой. Теперь же, когда армия восстановлена, экономика прекратила свое безудержное падение, тональность в переговорах с Европой тоже изменилась. Руководство Украины позволяет себе менторский тон. Например, во время выступления Порошенко в ПАСЕ 11 октября, или когда в Давосе он указал европейцам на две главные проблемы и призвал создать новую антироссийскую коалицию.

Определенно не будет меняться набор тезисов и на предстоящей 54-й Мюнхенской конференции безопасности (16-18 февраля), занимающей важное и наполненное символизмом событие, ведь 11 лет назад именно с выступления Путина де-факто началось движение России к своему нынешнему состоянию – изгой против всего мира, который пакостит, где только может.

Со стороны Европы все ныне подается в ином свете. Да, в том же коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ, по словам источника «Укринформа», будут «жестко» требовать реформ в Украине в обмен на финансовую помощь, а также выполнения «Минска», но эту часть адресуя уже Москве. Нельзя не вспомнить, что Виктория Нуланд сменилась еще более эффективным и жестким маккейновцем Куртом Волкером, а Дональд Трамп вопреки собственной воле вынужден резко отвечать Кремлю. Как результат, дружба с Путиным у него не сложилась, а США в целом сейчас агрессивнее реагируют на российскую политику и противодействуют Кремлю (вплоть до изничтожения персонала ЧВК «Вагнера» в Сирии), чем это было при Обаме.

Так что минский ригоризм уже вылезает Кремлю боком. Сейчас минские соглашения становятся все более выгодными нам. Не положения, прописанные в документе, а «Минск» как элемент межгосударственного общения и политический механизм дипломатического давления на стороны. В первую очередь на Москву. Выражаясь метафорически, постепенно Киеву и союзникам удалось превратить «Минск» в сверло, а кремлевскую деструктивную политику – в цангу, с помощью которых буравится уже не целостность Украины, а основы существования России. Особенно эти изменения болезненны для РФ по мере приближения очередных выборов Путина.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»