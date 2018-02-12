Мнение русского философа: кем приходится РФ для русских?

Руководство РФ творит все нынешние беззаконнике и непотребство, а русские в этой власти ни кусочка своего не имеют. И подите прочь, русофобы.

Патриотически настроенный блоггер в наше время очень похож на подростка с района, у которого мать или сеструха – блядь. Все знают, что она блядь, все ее имеют как хотят, относятся соответствующим образом, ну и ему самому регулярно прилетает. «Катька-то блядища, вчера десять ху…в отсосала». И он тоже знает, что она блядь. Но ему полагается «защищать ее честь». Да и обидно все-таки – мать, сестра. Какая-никакая. И он делает злую рожу и цедит «еще раз назовешь мою мать/сестру блядью, я тебя ударю» и т.п. Все к этому относится снисходительно – ну ведь действительно в трудной ситуации пацанчик. Кроме врагов, которые всячески нажимают именно на это место, пишет русский философ националист Константин Крылов.

Патриот Российской Федерации тоже прекрасно знает, что она из себя представляет. Однако обидно же, когда у всех родители и сестры нормальные, а у тебя – вот эта вот сука и шалава. И хочется сделать злую рожу и процедить «еще раз скажешь про Россию плохо, да я тебя».

Мне в этом отношении проще. Я точно знаю, что Российская Федерация мне даже не родственница, а грязная пьяная цыганка-воровка, на которую ушлые дяди когда-то переписали мою квартиру. Я вынужден жить с ней на одной площади. Но она именно что грязная пьяная воровка, на которую в свое время оформили мое законное имущество. А так она мне никто. Если ее в очередной раз изнасилуют и заставят есть дерьмо – это ее проблемы. При этом я отношусь к ней прагматически, без лишней «ненависти». Например, если вместо нее сюда заселят трех наркоманов и одного психа – это будет хуже. И в такой ситуации я напрягу свои малые силенки, чтобы этого все-таки не случилось. Если она вдруг сварит съедобный суп – что ж, его можно поесть. Если она притащит домой что-то ценное – надо это не отдавать никому, а заныкать и помешать ей это ценное пропить. В общем, применять обычные «правила общежития с проблемным человеком».

С другой стороны, если она подохнет, я ее и хоронить не буду. «Пусть там в морге разбираются».

Я и всем добрым русским людям такое отношение рекомендую. Никакой «России», за которую можно переживать, у нас просто нет. Есть «эрефия», блядь и воровка, которая вас, дорогие мои патриотики, очень не любит, потому что вы мешаете ей блядовать. «Дико ненавидеть» ее не нужно, есть мерзость и похлеще ее. Но никогда, ни при каких обстоятельствах за нее не «болеть». Ни в чем не отождествлять свои интересы с ее интересами. И, кстати, не позволять этого делать другим – а то очень много любителей навешивать подвиги пьяной бляди на вас лично. «Вот вы русские сделали то-то». Ответ: нет, это сделало руководство Российской Федерации, русские в этой власти ни кусочка своего не имеют, подите прочь, русофобы.

Конкретнее. Вот сейчас РФ сильно опустили по спортивной части. Ну да, хочется обидеться. А не надо. Спорт в этой «стране», как и все остальное – не наше дело. Это сучьи бляди там у себя в свои блядские игрища блядуют. Они там сами разберутся, кто у кого отсосет и кто кого как обоссыт. Нашего местного русского (да и нерусского, кстати) интереса здесь нет никакого. Пусть за эрефушку переживают те, кто с нее профит сладкий имеет – Кадыров там, Сечин, я там не знаю, Улюкаев какой-нибудь, всякие «силовики» и прочая, извините, пиздобратия. Это их страна, и если их все устраивает – так тому и быть. Поставили же они во главе спорткомитета сумасшедшего наркоторговца Родченкова? «Ну и чего вы хотели?»

Так что не пишите у себя, что там должна делать «наша страна» и составлять «ответы» и «планы мероприятий». Эта страна (нет, я не березки имею в виду и не отеческие гробы, которых не осталось, а именно страну, то есть власть и элитку) – грязная проститутка. А что делает проститутка и как она решает свои жизненные проблемы – нам всем хорошо известно. Вот именно это она и будет делать. Я это знаю и вы это, в общем-то, тоже знаете. Так что – не делайте злые рожи. плюньте и разотрите. У вас в жизни есть более важная цель – дождаться, пока блядь сдохнет, и не упустить момент с квартирой.

PS. Да, это наброс. Однако задумайтесь все-таки – какое отношение вы имеете к государству РФ и кто она вам? И не выглядете ли вы в иные моменты именно так, как я написал в начале текста?

Константин Крылов