Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии

Просьба Украины удовлетворена польской стороной, так как супруга Саакашвили гражданка Нидерландов.

Польша удовлетворила просьбу Украины о реадмиссии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщается на сайте пограничной охраны Польши.

«12 февраля 2018 года г-н Михаил Саакашвили был допущен на территорию Республики Польша. Основанием для принятия решения стало заявление о реадмиссии, поданное Государственной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной. Принимая во внимание тот факт, что М. Саакашвили является мужем гражданки государства-члена Европейского Союза, просьба украинской стороны была воспринята положительно», – говорится в сообщении.

Напомним, что супругой Саакашвили является гражданка Нидерландов Сандра Руловс, у них двое детей.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало о задержание Михаила Саакашвили в Киеве.

Украина получила от Грузии запрос на экстрадицию Саакашвили, где его заочно приговорили к 3 годам лишения свободы. В середине прошлого месяца Минюст продлил срок экстрадиционной проверки до завершения рассмотрения в судах дел о лишении его гражданства Украины и отказе в статусе беженца.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию Саакашвили, в которой тот просил пересмотреть решение Государственной миграционной службы отказать ему в статусе беженца. Решение вступило в силу, защита собирается подавать кассацию. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что для экстрадиции Саакашвили после решения Киевского апелляционного административного суда «нет никаких юридических препятствий», информировал «Левый Берег».

Против Саакашвили также расследуется уголовное производство в Украине, ему вменяют получение денег от беглого олигарха Сергея Курченко (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Позже Государственная пограничная служба Украины сообщила, что Михаила Саакашвили был депортирован в Польшу.

«Гуляй Поле»