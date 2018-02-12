ГПС Украины официально подтвердила информацию о депортации экс-главы Одесской ОГА.

Бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили депортировали в Польшу. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Данное лицо находилось не территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство», – говорится в заявлении на сайте ГПСУ.

Пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян на своей странице Facebook прокомментировал ситуацию с задержанием и депортацией Михаила Саакашвили.

«Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции привели к Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания», – сообщил пресс-секретарь ГПСУ.

Олег Слободян рассказал и о некоторых подробностях задержания Михаила Саакашвили.

«Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовой поддержку», – подчеркнул Слободян.

Щодо ситуації з М.СаакашвіліСьогодні, 12 лютого, військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками Мігр… Опубліковано Oleh Slobodyan 12 лютого 2018 р.

«Гуляй Поле» напоминает, что Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили задержан в киевском ресторане «Сулугуни». Об этом сообщили его ближайшие соратники.

«Михаила похитили неизвестные, его схватили возле офиса «Руха новых сил» на ул. Музейном. Его везут в неизвестном направлении», – сообщают его сторонники.

«Авто, на которых похитили Михаила, белые Volkswagen: АА0121СН, ВТ2236. Просим сообщать нам, если увидите эти авто», – добавляют в сообщении.

«Никто из правоохранительных органов не подтверждает его задержания», – информируют в заключении.

Викрадення Саакашвілі Михайла викрали невідомі, його схопили біля офісу РУХУ НОВИХ СИЛ на пров. Музейному.Його везут у невідомому напрямкуАвто, на яких викрали Михайла, білі Volkswagen: АА0121СН, ВТ2236Просимо повідомляти нам, якщо побачите ці авто.Ніхто з правоохоронних органів не підтверджує його затримання. Опубліковано РУХ НОВИХ СИЛ 12 лютого 2018 р.

«Михаила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10)… Все едем туда», – написал позже в Facebook Давид Сакварелидзе.

Михаила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10): три буса Фольцваген, номерные знаки АА (номер одного из них — АА0121СН).Все едем туда! Опубліковано David Sakvarelidze 12 лютого 2018 р.

«Михаила Саакашвили сейчас вывозят из ресторана Сулугуни», – подтвердила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж.

🆘 задержание Михаила Саакашвили ‼️‼️‼️видео посетителей ресторана Опубліковано Daryna Chyzh 12 лютого 2018 р.

Очевидцы говорят, что Саакашвили везут в аэропорт Борисполь.

Позже сторонники Саакашвили пытались выяснить, где он находится, но по их утверждению все органы куда они обращались воздерживались от комментариев.

В Борисполі лідери РУХ НОВИХ СИЛ вимагають інформації від прикордонників щодо місця перебування Mikheil Saakashvili, яко… Опубліковано РУХ НОВИХ СИЛ 12 лютого 2018 р.

Украина получила от Грузии запрос на экстрадицию Саакашвили, где его заочно приговорили к 3 годам лишения свободы. В середине прошлого месяца Минюст продлил срок экстрадиционной проверки до завершения рассмотрения в судах дел о лишении его гражданства Украины и отказе в статусе беженца.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию Саакашвили, в которой тот просил пересмотреть решение Государственной миграционной службы отказать ему в статусе беженца. Решение вступило в силу, защита собирается подавать кассацию. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что для экстрадиции Саакашвили после решения Киевского апелляционного административного суда «нет никаких юридических препятствий», информирует «Левый Берег».

Против Саакашвили также расследуется уголовное производство в Украине, ему вменяют получение денег от беглого олигарха Сергея Курченко (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Позже Польская пограничная охрана сообщила, что принимает Михаила Саакашвили по процедуре реадмиссии, на основание того, что его супруга гражданка Нидерландов.

«Гуляй Поле»