Украина примет участие в расследование катастрофы Ан-148 в России

Украина направит экспертов для расследования катастрофы Ан-148 в Подмосковье. Самолеты данной модели выпускает ГП «Антонов».

Национальное бюро Украины по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами отправит в Россию своих экспертов, которые примут участие в расследовании крушения самолета Ан-148 в Московской области. Об этом информирует «Интерфакс-Украина» со ссылкой ответ полученный в бюро.

«Мы получили уведомление Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о катастрофе и определили тех, кто будет участвовать в расследовании. Также в расследовании будут участвовать представители ГП «Антонов», – говорится в ответе бюро.

Межгосударственный авиационный комитет (исполнительный орган 11 государств бывшего СССР, в том числе Украины) ранее сообщил, что направил уведомление Украине, после чего Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании катастрофы Ан-148. Производителем самолетов Ан-148 является украинское государственное предприятие «Антонов».

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На его борту находился 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В Следственном комитете России заявили, что рухнувший самолет падал «в целостности», а взрыв произошел только после падения.

«Интерфакс-Украина»