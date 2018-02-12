Куда поедет Саакашвили?

Депортация Саакашвили возможна или в Грузию, или в Польшу. Но основной вопрос – как отреагируют западные партнеры Украины на ситуацию с экс-президентом Грузии.

Наилюбопытнейшим в истории с Михаилом Саакашвили является – как отреагируют западные партнеры на его задержание. И как результат – на его дальнейшую депортацию. Депортация возможна или в Грузию – а против этого американцы, ибо мол Михо и там ситуацию взорвет, или в Польшу – это скорее всего, он оттуда прибыл, пишет шеф-редактор международного отдела издания «Левый Берег» Игорь Соловей на своей странице в Facebook.

Потому сигналы поступавших к этому были обнадеживающие:

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Петром Порошенко на саммите «Восточного партнерства» подколола его, сказав «а я вас предупреждала, что не надо его брать, он же непредсказуем».

Найцікавеше в історії з #Саакашвілі — як відреагують західні парнери на його затримання. І як результат — на його подаль… Опубліковано Solovey Igor 12 лютого 2018 р.

Американцы тоже были не в восторге: например Курт Волкер имеет зуб на Саакашвили, потому, что тот «кинул» американца. За этим стоит история с трудоустройством Михаила Саакашвили после его президентства в Грузии.

Может потому политтехнологи Саакашвили придумывали и разгоняли всякую ерунду о переговорах Михо с Трампом по Skype(!), в ходе которых тот обещал Саакашвили «один трилион (!!) долларов на развитие демократии в Украине».

Убежден, что ничего не будет и глава МИД Украины Павел Климкин:

«Это украинское дело: делайте свое дело, но делайте его в рамках правового поля. Все очень просто. А какой-то формальной реакции, необычной, вы не услышите, поскольку они, Европа, понимают, как это должно делаться. И всегда, когда мы говорим, что у нас европейское общество, европейская страна – это верховенство права. Делайте это в согласовании с правовыми образцами. Все очень просто», – сказал Климкин еще 9 декабря, комментируя ситуацию вокруг Саакашвили.

Так ли это – увидим в ближайшее время.

Игорь Соловей, Facebook