В Киеве задержали Саакашвили и готовят его депортацию (ВИДЕО)

Саакашвили задержали в киевском ресторане, недалеко от офиса «Руха новых сил». Политику грозит принудительная депортация. Его сторонников призывают на место события.

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили задержан в киевском ресторане «Сулугуни». Об этом сообщили его ближайшие соратники.

«Михаила похитили неизвестные, его схватили возле офиса «Руха новых сил» на ул. Музейном. Его везут в неизвестном направлении», – сообщают его сторонники.

«Авто, на которых похитили Михаила, белые Volkswagen: АА0121СН, ВТ2236. Просим сообщать нам, если увидите эти авто», – добавляют в сообщении.

«Никто из правоохранительных органов не подтверждает его задержания», – информируют в заключении.

Викрадення Саакашвілі Михайла викрали невідомі, його схопили біля офісу РУХУ НОВИХ СИЛ на пров. Музейному.Його везут у невідомому напрямкуАвто, на яких викрали Михайла, білі Volkswagen: АА0121СН, ВТ2236Просимо повідомляти нам, якщо побачите ці авто.Ніхто з правоохоронних органів не підтверджує його затримання. Опубліковано РУХ НОВИХ СИЛ 12 лютого 2018 р.

«Михаила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10)… Все едем туда», – написал позже в Facebook Давид Сакварелидзе.

Михаила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10): три буса Фольцваген, номерные знаки АА (номер одного из них — АА0121СН).Все едем туда! Опубліковано David Sakvarelidze 12 лютого 2018 р.

«Михаила Саакашвили сейчас вывозят из ресторана Сулугуни», – подтвердила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж.

🆘 задержание Михаила Саакашвили ‼️‼️‼️видео посетителей ресторана Опубліковано Daryna Chyzh 12 лютого 2018 р.

Очевидцы говорят, что Саакашвили везут в аэропорт Борисполь.

Украина получила от Грузии запрос на экстрадицию Саакашвили, где его заочно приговорили к 3 годам лишения свободы. В середине прошлого месяца Минюст продлил срок экстрадиционной проверки до завершения рассмотрения в судах дел о лишении его гражданства Украины и отказе в статусе беженца.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию Саакашвили, в которой тот просил пересмотреть решение Государственной миграционной службы отказать ему в статусе беженца. Решение вступило в силу, защита собирается подавать кассацию. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что для экстрадиции Саакашвили после решения Киевского апелляционного административного суда «нет никаких юридических препятствий», информирует «Левый Берег».

Против Саакашвили также расследуется уголовное производство в Украине, ему вменяют получение денег от беглого олигарха Сергея Курченко (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Позже Государственная пограничная служба Украины сообщила, что Михаила Саакашвили был депортирован в Польшу. Польская сторона приняла Михаила Саакашвили по процедуре реадмиссии, на основание того, что его супруга гражданка Нидерландов.

«Гуляй Поле»