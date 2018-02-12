Путина накрыла «Буря в пустыне». Сирийская трагедия, как демонстрация краха режима

Загадочная катастрофа самолета Ан-148 определенно стала подарком Кремлю, потому как позволила полностью переключить внимание от катастрофы сирийской стратегии Путина.

Сейчас имеется пока что мало информации, которая дала бы возможность объективно судить о причине авиационной трагедии, жертвами которой стал 71 пассажир «Саратовских авиалиний». Однако уже сейчас есть основания предполагать, что, судя по мгновенной потере связи экипажа с землей и такой же мгновенной потере управляемости самолетом, Ан-148 мог стать жертвой взрыва на борту. Впрочем, официальное следствие уже поспешило заявить, что никакого взрыва не было. В случае любых других технических неполадок пилоты успели бы доложить диспетчерам о нештатной ситуации, пишет Александр Смолянский на страницах портала «Хвиля».

Однако отвлечемся от самолета и вернемся к главному, которое уже пытаются скрыть за дымовыми завесами новых информповодов. Следует в первую очередь обратить внимание на то, что сам Путин продолжает находиться с начала месяца во всех видах эфирного «аута» после гибели майора Филиппова в Сирии – тайм-ауте, блэкауте или даже в нокауте.

Путин дал Героя России посмертно Филиппову, но не удосужился сказать лично даже пару дежурных фраз на камеру – передал «привет» через Пескова. То же самое произошло и после катастрофы с Ан-148. Путин не появляется на публике уже более недели. Такой «аут», который врезался в память, у Путина был после взрыва самолета «Когалымаивиа» над Синаем в ноябре 2015 года. Кстати, тогда Кремль тоже пытался отрицать взрыв как причину гибели самолета. Пока американцы не загнали Путина в угол спутниковыми снимками взрыва.

Сейчас у Путина как повод для «аута» есть непрерывная черная полоса краха его внешней стратегии. В первую очередь сирийской.

Уже было сказано, что сирийскую коалицию России, Ирана, Турции и самого режима Башара Асада будет наиболее уместно называть «собачьей свадьбой». Теперь дело дошло не только до открытой схватки «кобелей», но и кусания русского «кобеля» за собственный хвост.

Не альфа-самец, но голый король

То, что Путин в этой своре союзников не является «альфа-самцом», стало ясно еще две недели назад в Сочи, когда Лаврова начали освистывать во время зачитывания приветственной речи от Путина делегатам конференции. Фракция сирийцев, которую опекает Турция, открыто хлопнула дверью и улетела из Сочи прямо из аэропорта.

Русские даже на время конференции не смогли отказаться от воздушных бомбардировок по той простой причине, что не контролируют ситуацию на земле в противостоянии с сирийской оппозицией.

Но это были только цветочки русского бессилия и в отношении с формальными союзниками. Эрдоган долго смотрел, как русские окучивают курдов в Сирии, пока не понял, что результатом будет только новый пожар уже собственно в турецком Курдистане. Курды – это давние «клиенты» еще советских спецслужб, которые помогали расшатывать южный фланг НАТО и саму Турцию.

Именно по этой причине Эрдоган решил проехаться танками по этому «медовому месяцу» ГРУ и курдов и начал наступление на Африн. Русским для сохранения лица пришлось формально свернуть свое присутствие, но они оставили курдам горы противотанковых ракет, которые каждый день пускают туркам кровь.

Эрдоган обещал быструю и короткую операцию в Африне, но вместо блицкрига увяз в тяжелом и медленном наступлении. Он нашел способ дать русским в морду, когда наступающие совместно с турками арабы нашли у курдов русскую ПЗРК «Игла» в конце января, а уже 3 февраля пустили по самолету майора Филиппова. Особенно примечательно, что российские СМИ и по сей день крайне старательно не комментируют видео арабских повстанцев с «Иглой» и ее очевидную связь с уничтожением Су-25.

«Буря в пустыне» для наемников Вагнера

От того, что произошло в ночь с 7 на 8 февраля, до сих пор в «ауте» не только Путин, но и американцы со своими курдскими союзниками в Дейр-аз-Зоре. Американцам непонятно, кто на самом деле командует русскими силами, при условии, что военное командование по умолчанию предполагает полное единоначалие или единый центр принятия решений.

Американцы обнаружили, что помимо министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального Штаба Валерия Герасимова, которые имеют прямой канал связи с американцами в Сирии, у русских есть еще какая-то отдельная армия Пригожина и Вагнера, которая пытается заниматься самостоятельными рейдерскими захватами в поисках дополнительного подножного корма.

То, что американцы сделали с наемниками Вагнера, имеет только одну аналогию – операцию «Буря в пустыне» и истребление как минимум нескольких полных батальонов как тараканов на столе.

Мы сейчас располагаем только «текстовой версией» произошедшего – скупыми комментариями американцев и курдов, и смачными подробностями от самих же русских – типа Сапонькова (того самого, который обнародовал фотографии поврежденных на Новый год Су-24 в Хмеймиме) или Гиркина, который говорит уже о 644 погибших «вагнеровцах».

А вот американцы определенно стесняются показать весь этот «срам» с бортовых камер своих боевых самолетов и вертолетов. Однако в публичных комментариях СМИ не скрывают факта избияния асадовско-вагнеровских войск. «Мол, да, было дело, было около 500 человек с танками, но уже нет. С нашей стороны потери отсутствуют», – приблизительно таким является основной посыл американских военных. Вполне возможно, что американцы решили приберечь видео до выборов Путина в марте, как и новые санкции.

Американцы и так идут постоянно русским навстречу, даже пустили к себе на переговоры главных российских силовиков, против которых сами же ввели санкции. И чего могут стоить слова этих самых силовиков, когда есть какой-то хвост, который вертит всей кремлевской собакой?

Главный вывод из произошедшего – вразнос пошла не только путинская коалиция в Сирии, но и сам российский военный контингент. Американцы до сих пор не могут понять, кто кого обманывал – официальные военные РФ врали американцам, готовя удар против них, или же эти самые официальные военные сознательно подставили своих же соотечественников наемников под самоубийство, чтобы преподать им урок?

Не секрет, что за бюджет сирийского «банкета» идет жесткая война главного подрядчика МО РФ Пригожина против собственно министра обороны Шойгу. Пригожину выделяемых на распил денег кажется мало, и он бы хотел поставить своего человека. А в самой Сирии от Шойгу с его куцыми ресурсами на месте требуют и обеспечивать полную поддержку «вагнеровцам» – в виде авиационного прикрытия и т.д. И вот вполне может быть, что подчиненные Шойгу и ГРУ решили подставить частную армию Пригожина под американскую кувалду, чтоб сбросить с шеи этого паразита.

Нетаньяху и русские заложники

За несколько дней до конференции в Сочи в Москву на срочные переговоры прилетал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Сразу после Сочи в Израиль, как «на ковер» полетела очень внушительная делегация во главе секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Израильтяне скрыли содержание переговоров с русскими. В эфире были озвучены только «серые вбросы» от имени газеты «Аш-Шарк аль-Аусат»: «Представители РФ пытались убедить Израиль отказаться от бомбардировок иранских ракетных заводов, строящихся в Южном Ливане и Сирии».

Время показало, что израильтяне поступили очень гуманно. Но это не помогло сохранить лицо русским. С 8 на 9 февраля иранцы запустили беспилотник в воздушное пространство Израиля. Израильтяне в ответ атаковали место пуска и базу управления беспилотниками на авиабазе Т4.

Однако самый пикантный нюанс состоял в том, что на той же базе находится и русский контингент, а иранцы укрылись от израильского удара русским живым щитом. В итоге израильтянам вместо полного уничтожения базы пришлось очень тщательно фильтровать цели для удара. Ценой такой щепетильности стал потерянный F-16I «Sufa», и тяжело раненный пилот.

Как и в случае с американцами, слово Москвы оказалось ничего не стоящим – потому как последнее слово оказалось за Тегераном и Асадом. А россияне уже во всех смыслах находятся у иранцев в заложниках и выполняют роль добровольного «живого щита».

И Путину с Шойгу еще очень сильно везет, что американцы и израильтяне не обращаются с русскими, как во времена «холодной войны» и не подвергают их ковровым бомбардировкам. Но Путин и его окружение – это явно не те люди, которые способны оценить такие жесты.

Александр Смолянский, «Хвиля»