Россия не выполнила ни одного пункта «минских договоренностей» за три года

По мнению украинского внешнеполитического ведомства Россия заинтересована с эскалации боевых действий и дестабилизации Украины.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Россия за 3 года не выполнила ни одного пункта комплекса мер по имплементации «минских договоренностей». Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«12.02.15 – принято Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни один пункт РФ не выполнила», – написала Беца.

12.02.15-ухвалено Комплекс заходів з імплементації Мінських угод(2014). Жодного пункту РФ не виконала.РФ потрібна війна і дестабілізація Укр — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) February 12, 2018

Она выразила уверенность, что РФ «нужна война и дестабилизация Украины».

Как известно, 5 сентября 2014 года в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков «ДНР» Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы «ЛНР» Игоря Плотницкого.

По итогам встречи между представителями Украины, «ДНР» и «ЛНР» с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении с 18:00 5 сентября огня на Донбассе.

12 февраля 2015 года контактная группа по согласованию с лидерами «нормандского формата» – Украина, Германия, Франция, Россия – подписала документ, который называется «Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей».

Пресс-центр Штаба АТО ежедневно констатирует, что Россия нарушает перемирие на Донбассе.

«Гуляй Поле» напоминает, что в последнем интервью главы МИД России Сергея Лаврова тот заявил, что Россия возражает против поставок оружия в Украину.

«Гуляй Поле»