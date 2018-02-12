Как Россия «теснит» Украину на авиационном рынке в Хорватии

Скандал с украинскими МиГ-21 снова в фокусе внимания. Истории вокруг модернизации и продажи Хорватии украинских самолетов МиГ-21бис в течение последних лет рождались, затихали, и вот снова на первых страницах левой газеты евространы.

Эта история началась несколько лет назад. Одесский авиационный завод выполнил заказ по модернизации и продаже истребителей МиГ-21бис Хорватии, последний из которых был поставлен евростране в 2015-м году. Об этом пишет Андрей Коваленко на страницах «Depo.Война».

А уже в марте 2016-го одна из передовых хорватских газет «Jutarnji list» начала печатать целую серию разгромных статей относительно истребителей. Левая газета обвиняла Украину в продаже Загребу вместо самолетов металлолома. Мол, после прибытия в Хорватию большинство машин были с техническим браком, с перебитыми номерами, собраны из болгарских корпусов и алжирских крыльев. Газета также писала, что контракт с Украиной был аферой. Впоследствии на некоторое время шумиха вокруг МиГ затихла. Но не так давно «Jutarnji list» в очередной раз вывела эту историю на первый план, мол, Хорватия требует от Украины обменять неисправные МиГ, и Минобороны этой страны прислало нам специальную ноту. Об этом издание узнало из своих источников. Правда в Украине, в частности «Укрспецэкспорте», о ней не слышали.

Что за контракт

Еще в 2013-м году Минобороны Хорватии заключило контракт с госкомпанией «Укрспецэкспорт» на покупку пяти МиГ-21 бис и модернизацию еще семи машин до такого же уровня. Суммы контракта фигурируют разные – от 13 до 17 млн евро.

Соглашению предшествовал тендер, который объявила евространа. Как отмечала «Думская», российский «Рособоронэкспорт» хотел «впарить» хорватам старые МиГ-29 за 90 млн евро, Израиль предлагал истребители KfirC-10 по 235 млн евро. США готовы были продать модернизированные F-16 за $1 млрд. Румынский «Авиастар», как писала «Думская», за модернизацию четырех МиГ-21 и поставку восьми машин хотел около 20 миллионов евро. Хорватам же нужно было бюджетное предложение, тем более, что основу истребителей там составляют МиГ-21 различных модификаций, произведенные еще в 70-80-х годах в СССР. Кроме румынского существовало наше предложение, которое оказалась значительно дешевле других. Поэтому Хорватия и остановилась именно на украинском варианте.

Что дальше

Модернизацией занимался Одесский авиационный завод. «Jutarnji list» возмущенно писал: «Перебиты серийные номера, номера запчастей не соответствуют приложенной документации». А также добавлял, что самолеты, прибывшие из Украины, должны были лететь в Йемен. С этой страной и впрямь в 2004-м году был подписан контракт на поставку 28 самолетов, из которых в Йемен поступило 20, а еще за восемь они не заплатили. После передачи 12 украинских самолетов Хорватии пять впоследствии вышли из строя.

Тот же «Jutarnji list» писал, что военная полиция Хорватии проводит расследование против министерства обороны относительно украинских МиГ. Следствие подозревало во взяточничестве хорватских чиновников Минобороны и утверждало, что поставленные самолеты непригодны к эксплуатации и не соответствовали технической документации.

Обвинения в сторону Украины раздавались в основном из хорватских СМИ, а также сербских и российских, особенно после визитов в Хорватию премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, министра обороны Степана Полторака и информации о договоренности об углублении военно-технического сотрудничества.

Украинская сторона реагировала на критику, отмечая, что отследить бортовые номера можно легко – они известны и имеются в документации.

Интересно, что в Украине именно своих МиГ-21 действительно не было. Они были сняты с вооружения еще до развала СССР, порезаны или проданы другим странам. Последняя партия из 40 самолетов в середине 90-х была продана хорватам, некоторые даже стали донорами запчастей.

На территории Украины оставались МиГ-21, которые поступали из других стран. На старте 2000-х Одесский авиационный завод имел минимум 50 МиГ-21, которые поступили из Алжира, Эфиопии, Египта и Болгарии. Серийные и бортовые номера этих самолетов находятся в открытом доступе. Болгарские были подарены еще во времена СССР.

Купленные и модернизированные МиГ у Украины принимала комиссия из Хорватии, и даже летала на них в небе над Одессой. И никаких нареканий не было.

Что за грязная игра

История очень напоминает «Иракский контракт» на поставку БТР-4 Украиной, сопровождавшийся скандалом с «трещинами» в корпусах, а также другими историями, которые раздували россияне из-за желания вернуть себе рынок (контракт Украина получила благодаря поддержке США и финансированию ими перевооружения армии Ирака в 2009-м).

В Хорватии Украина также выиграла тендер, на который претендовали россияне. Тем более, что в 2016-м году Россия поставила Сербии шесть списанных МиГ-29, которые по итогу были непригодны к эксплуатации, а ремонт обойдется сербам в 180 млн. Эту историю было желательно чем-то прикрыть, потому что у россиян была другая задача – тендер на капитальный ремонт 10-ти вертолетов Ми-171Ш. «Укрспецэкспорт» принимал в нем участие, предоставив всю документацию. Наше предприятие также имеет соответствующий опыт. Но на фоне МиГ победу одержали россияне – АО «Вертолеты России».

Это типичный пример грязной конкуренции. И план слишком прост: искусственное создание скандала вокруг Украины. И на фоне этого скандала, безусловно, чиновникам, в данном случае хорватским, банально не захочется заключать с Украиной контракт, из-за которого потом к ним явится военная полиция, чтобы проверить их работу. А найти можно на кого угодно что угодно, было бы желание.

Именно поэтому на официальном уровне между Украиной и Хорватией никаких проблем вокруг МиГ не возникло. Но, благодаря влиянию на СМИ, россиянам удалось раскрутить громкую историю, которая помогла им немножко потеснить нас с рынка.

Андрей Коваленко, «Depo.Война»