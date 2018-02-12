Российский бизнес заставляют потратиться на сохранения Путина у власти

Для сохранения действующей власти в РФ накануне выборов Путина руководство страны заставляет бизнес нести значительные экономические убытки – и все для того, чтобы поддерживать мнимую «стабильность» в стране.

Президент России Владимир Путин расставил все по местам, как обычно. Недавно в России обсуждали вопрос о возвращении в страну капиталов, на фоне действующи и угрозе новых санкций.

Дело дошло до того, что бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил список лиц скрывающихся от российских правоохранительных органов заграницей, но готовых при определенных гарантиях вернутся в Россию. С этим списком Титов собирался обратится к Путину с просьбой «амнистировать» этих беглецов, снять с них уголовное преследование.

Объясняется все это очень просто. С одной стороны, как говорит «великий светоч российской экономикой науки» Александр Залдостанов, широко известный по своему погонялу «Хирург»: «Российской экономике требуются вдувания». С другой стороны, у самих беглецов назревают серьезные проблемы в странах, где они скрываются от «родных компетентных органов» – с них требуют подтвердить источники своих капиталов. А с учетом не всегда законного их происхождения – с этим очень большие проблемы.

Казалось бы, все идет к тому, что надо провести срочную либерализацию экономики, что повысить уровень внутренних инвестиций. Но не все так просто… Приоритеты расставлены…

Возвращение капиталов

В вопросе возвращения беглых капиталов российские власти, как и ожидалось, заявили о значительных преференциях.

Во-первых, сама по себе амнистия капитала, которая действовала с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года, будет продлена. Это значит, что возвращены будут освобождены от уголовной или административной ответственности и уплаты налогов за прошлые периоды.

Во-вторых, для возвращаемых капиталов будет отменен НДФЛ, то есть эти «элитные товарищи» не будут платить 13%, как простые смертные.

Добавим сюда еще анонсированное ранее освобождение специальных евробондов от налогооблагаемого дохода по курсовой разнице, и картина складывается весьма привлекательная. Но было гладко на бумаге, да забыли про овраги…

И тут замаячили перспективы увеличения налоговой нагрузки. Например, еще в конце прошлого года глава Минэкономразвития Максим Орешкин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что правительство считает необходимым увеличить налоговую нагрузку на потребителей ради ускорения экономического роста. В связи с этим серьезно обсуждался вопрос повышение налога на добавленную стоимость (НДС), или вовсе воскрешение из небытия – налога с продаж, благополучно отмененного с десяток лет назад.

Однако, Россия на пороге выборов, точнее «перевыборов» Путина, нельзя же народонаселение вгонять в окончательный экономический шок, на фоне экономической стагнации. Поэтому пока разговоры на эту тему приостановили – табу до красной даты выборов.

Но это это не единственный способ сдерживания возможных негативных явлений…

Растрата фондов

Резервный фонд России будет полностью исчерпан в 2018 году, а из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 662 миллиарда рублей. Это официальная информация, распространенная пресс-службой российского правительства.

«В этом году мы полностью используем средства Резервного фонда, как это и предусмотрено было законом о бюджете. Мы несколько меньше задействуем средства Фонда национального благосостояния», – заявил Антон Силуанов, министр финансов РФ.

То есть в хваленом бюджете на 2017 год дыры затыкались деньгами из Резервного фонда. Теперь денег в нем нет. Поэтому Россию после президентских выборов ожидает повышение налоговой нагрузки для бизнеса и населения, говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.

Дыры в бюджете на 2018 год будут затыкать деньгами из Фонда национального благосостояния. Напомни, что изначально этот фонд создавался для поддержки пенсионной системы и инвестиций в инфраструктурные проекты. Ну, а с 2019 года скопленных резервов фактически не останется. Тут мы и сможем на себе ощутить все прелести российской экономики и пресловутой стабильности.

Более того, россиян ждет еще не одни 143% сюрприз. Об этом речь дальше…

Заморозка роста тарифов

Вот самое интересное. В 2018 Россию ожидает рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Прогнозируют подъем тарифов не более чем на 5,5%, по сравнению с 7% роста тарифов в 2017 году.

Но самое интересно, что повышение тарифов произойдет только летом, т. е. как минимум только в следующем квартале, после выборов, с 1 июля. Сделано это с двойной целью.

Во-первых, минимизировать негативные последствия для народонаселения предшествующей экономической рецессии и нынешней стагнации. Хотя бы до лета.

А, во-вторых – обеспечить удовлетворенность населения перед «перевыборами» президента Путина и обеспечить явку. Народ должен любить и обожать своего мудрого правителя, загнавшего страну в нынешнее ее плачевное состояние. А явка должна показать миру, что народ и ее «фюрер» – едины, как никогда.

«Все для фронта все для победы»

Также искусственное сдерживание негативных явлений в российской экономике, которые могут сказаться на уровне жизни населения, фиксируется и в по другим направлениям.

Так, большинство российских нефтегазовых компаний – «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», получили указания не поднимать розничные цены на бензин и дизельное топливо к проведению выборов президента России, т. е. как минимум до 18 марта 2018 года.

Сейчас эти компании несут существенные убытки, которые покрываются из внутренних резервов компаний. Например, одна из дочерних компаний «Газпромнефти» представила финансовую отчетность с убытком в 1,3 млрд российских рублей.

«Лукойл» еще в прошлом году задумывался над продажей трети своих АЗС. Основная причина ухода компании с розничного рынка была в падении рентабельности. Убыточность нынешней ситуации может привести просто к закрытию АЗС компании в ряде регионов. Под удар попадают Оренбургская, Костромская, Владимирская, Брянская область, частично Московская область и Республика Чувашия. А во многих регионах конкуренция в сфере розничной торговли – только на бумаге…

В начале января 2018 оптовая цена на дизельное топливо на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже составляет 46 тыс. рублей за 1 тонну горючего. В пересчете на литры закупочная цена дизельного топлива составляет 43-44 рубля за 1 литр. С учетом текущих расходов на транспортировку, хранение и реализацию стоимость дизельного топлива на АЗС в России должен составлять не менее 50 рублей за 1 литр. Но средняя розничная цена на АЗС в России составляет от 33 до 39 рублей за литр топлива.

Напомним, что акцизы на бензин и дизтопливо в России повысили с 1 января 2018 года почти на 11%, а с 1 июля ожидается их дальнейшее повышение, как минимум еще 5-6%. Но страна живет в ожидание выборов и президент жаждет всенародной любви и обожания, вот и озвучил свое высочайшее повеление.

«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность», – подчеркнул Путин, и нефтегазовые корпорации взяли «по козырек», не смотря на все свои убытки.

Но добавим еще и тот факт, что из средств этих самых корпораций оплачивается и сама предвыборная компания Путина. Bloomberg писал ссылаясь на источники в «Газпроме», что у компании рекордно выросли траты на благотворительность. В частности, за счет средств компании будут обустроены мультимедийные тематические парки «Россия – моя история». Не надо ходить к гадалке, что понять, что делается это все к тем же выборам.

Аналитик Deutsche Bank AG Павел Кушнир заявил, что подобная политика «Газпрома» ставит под сомнение надежды на то, что газовая компания задумается о сокращении издержек.

«Для тех, кто рассчитывает на улучшение контроля за расходами в «Газпроме», эта новость определенно негативная. Ну, а для тех, кто считал холдинг неэффективной компанией, – а таких, к сожалению, большинство – эта новость ничего не изменит», – добавил он.

Партнер в компании Macro Advisory Крис Уифер напомнил, что «Газпром» использовался государством для финансирования зимней Олимпиады в Сочи.

«И никто не рассчитывает, что в ближайшее время ситуация изменится», – сказал он.

Таким образом не надо быть Вангой, чтобы спрогнозировать, что после президентских выборов цены на нефтепродукты для населения станут рыночными, что неизбежно приведет к росту инфляции и негативно скажется на уровне жизни населения.

А если учесть все ранее сказанное – «картина маслом».

Владимир Толстов, специально для «Гуляй Поля»