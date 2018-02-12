Военно-техническое сотрудничество Украины и США должно быть расширено

К этому призываем американский военный и политический эксперт Стивен Бланк. Он подчеркивает, что только решительные действия США и НАТО по укреплению обороноспособности Украины могут остановить российскую агрессию.

Военная помощь США Украине не ограничится предоставлением переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил старший исследователь аналитического центра American Foreign Policy Council Стивен Бланк в статье, опубликованной на сайте Second Line of Defense.

«Нет оснований считать, что одна только отправка ракет Javelin (которые еще должны прибыть в Украину) достаточна, чтобы засвидетельствовать серьезные намерения США и убедить Путина вывести войска из Украины», – пишет эксперт.

«Украина все еще испытывает серьезную потребность в средствах военного наблюдения и сбора информации, средствах радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и разведке. Украине также необходимо с нуля отстроить свои ВМС», – подчеркивает Бланк.

«Чтобы заставить Путина отступить, Запад должен не только поддержать реформы в украинской оборонной отрасли, правительственные и экономические реформы, но и предоставить ей военную технику, которую она не способна производить самостоятельно», – убежден он.

«Все указывает на то, что оборонная отрасль Украины значительно развилась с 2014 года. Но она – неровня технологическому уровню России в сфере военной разведки и средств радиоэлектронной борьбы, которые используются для наведения огневых ударов», – отмечает исследователь.

Он пишет, что Украина могла бы оказать поддержку НАТО в виде транспортных средств.

«НАТО могло бы использовать украинские транспортные силы для быстрой переброски сил с Запада в Центральную Европу и Польшу. Такой шаг способствовал бы и НАТО, и Киеву, и стал бы очень очевидным политическим сигналом Москве», – убежден Бланк.

«Гуляй Поле» напоминает, что в последнем своем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия «сделает выводы» в связи с поставками Украине американского оружия.

«Гуляй Поле»