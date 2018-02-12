Повестка будущего американо-украинского военного сотрудничества

В 2017 году США объявили, что предоставят противотанковые ракеты Javelin Украине, но никто не должен думать, что эта сделка последняя сделка и она прекратит военные отношения США с Украиной.

На самом деле это не так. Эти отношения только начинаются, и в интересах обеих сторон нужно идти дальше. Не было достигнуто прогресса в политических переговорах между специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и советником президента России Владиславом Сурковым, пишет Стивен Бланк на страницах «Second Line of Defense».

Действительно, Волкер публично осудил отсутствие у Москвы политической воли для реализации минских соглашений 2015 года и вывода собственных военных сил и доверенных лиц из Украины.

Между тем, по всем данным, Россия продолжает наращивать свою военную силу и потенциал, как на оккупированной территории Украине, так и вдоль всей украинской границы.

Так 1-я танковая (сформирована в июле 2015 года – «Гуляй Поле»), 8-я и 20-я армии являют собой особо яркий пример российской подготовки к обычной классической войне.

Действительно, согласно украинским источникам, два корпуса в Донбассе (Донецкая и Луганская области) теперь полностью интегрированы в 8-ю российскую армию вместе с местными террористическими группами, действующими под контролеем России, имеющие на вооружение 750 основных боевых танков (ОБТ).

Россия также постоянно укрепляла свое военное присутствие в Крыму, наращивая наземные, военно-воздушные и морские силы.

В тоже время, некоторые аналитики предупреждают о дальнейших масштабных российских наступательных операциях в Украине, особенно после того, как Владимир Путин проведет свои «перевыборы» 18 марта 2017 года.

Поэтому нет оснований полагать, что достаточно просто отправить ракеты Javelin (которые в любом случае еще предстоит доставить в Украину), чтобы показать решимость США и убедить Путина уйти из Украины.

Украина по-прежнему остро нуждается в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе и противодействия российским разведывательным средствам. Следует выделить потребность Украины в средствах для разведки, наблюдения и рекогносцировки; системах противодействия российским БПЛА, и системам контроля и управления огнем.

Помимо этих возможностей для ведения наземных боевых действий и противовоздушной обороны, мы также должны обратить внимание на военно-морские потребности Украины. Украине необходимо практически полностью восстановить свой флот, с нуля. На сегодняшний день Украина остается уязвимой для военно-морских операций, которая может провести Россия.

По словам официальных лиц Украины, регулярное присутствие НАТО в Черном море также будет наглядно символизировать собой решимость Запада бороться с российскими проявлениями агрессии в отношении Украины и пресечет попытки использовать акваторию Черного моря для угроз для остальной Европы. Несомненно, что военное присутствие надо будет расширять и наращивать, чтобы нейтрализовать российские давление на Украину и заставить Москву пересмотреть свой военно-политический курс.

Таким образом, ясно, что одних только ракет недостаточно, чтобы прекратить российскую военную агрессию против Украины, не говоря уже о смене полной смене военно-политического курса России в отношении Украины и всей Европы.

Действительно, Путин вполне может оказаться в ловушке своего собственной военной агрессии на Донбассе. Учитывая не затихающие пропагандистские возгласы о том, что «Крым наш», «Крым – это исконно российская земля», которыми пронизан весь российский политический ландшафт, Путин оказывается в положение шекспировского Макбет «погряз в крови в настолько, что вернутся мучительнее было б, чем идти».

Он не может отступить, не подвергая риску весь свой режим. Поэтому он по-прежнему пытается либо добиться полной победы, либо держать в постоянном напряжении и Украину и Запад, в целом.

Только тогда, когда он убедится, что вне всяких сомнении, никакая военная победа или политическое достижение, основанные на подавляющей способности использовать силу – не возможны, тогда мы можем реально ожидать политического процесса, который имеет шанс быть успешным в разрешении нынешнего кризиса. Поэтому необходимо будет поддерживать реформы, необходимые не только в украинской армии и оборонной промышленной промышленности, а также в экономике и государственном управлении.

Не менее важно предоставить Украине средства и технологии, которые она не может производить самостоятельно, чтобы противостоять российской угрозе и обеспечить украинским гражданам защиту от агрессии. Очевидно, что оборонная промышленность Украины вполне способна к решению таких задач и добивается значительных успехов с 2014 года. Но пока ее уровень не соответствует технологическому уровню возможностей России в области РЭБ, ISR, а так же контроля и управления огнем.

В той мере, в какой мы и наши союзники будем способствовать этим реформам и передаче таких возможностей Киеву, мы будем приближать тот момент, когда у Путина не останется иного выбора, кроме как осознать, что борьбу за Украину проиграна и следует сделал соответствующие выводы. Поэтому данная логика означает обязательное расширение уже налаженного оборонного сотрудничества между США и Украиной.

Украина, со своей стороны, тоже может внести вклад в это дело. Например, НАТО может использовать сухогрузный флот Киева для быстрой переброски войск из Западной и Центральной Европы в Польшу, страны Балтии или Балканы. Необходимость такой переброски возникает из-за нарастания российских угроз в адрес Европы.

Этот шаг принесет пользу, как странам-членам НАТО, так и Киеву демонстрируя очень заметный политический знак для Москвы.

И, несомненно, по мере восстановления оборонной промышленности Украины будет возрастать число таких возможностей для взаимной выгодного военно-политического партнерства.

Поэтому именно для Вашингтона, Брюсселя и Киева чрезвычайно объединение усилий в оказании военной и военно-технической помощи Украине.

10 000 погибших украинцев в этой войне, в результате агрессии Москвы, являются и жертвами НАТО, они погибли и за НАТО. Вашингтону необходимо понять, что в дальнейшем число жертв будут расти, если мы не сможем действительно остановить продолжающуюся агрессию Москвы в Европе.

Справка «Гуляй Поля»: Доктор Стивен Бланк является старшим научным сотрудником American Foreign Policy Council. Он автор многочисленных статей, отчетов и книг, посвященных внешней политике, в частности, посвященных геополитике и геостратегии бывшего Советского Союза, России и Евразии. В прошлом, он стипендиат фонда Мак-Артура в военном колледже армии США.

Стивен Бланк, «Second Line of Defense»