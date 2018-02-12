Беспилотник ВВС США провел разведку на Донбассе и в Крыму

Стратегический дрон RQ-4B «Global Hawk» 11 февраля провел разведку вдоль линии фронта на Донбассе, и у побережья Крыма и Краснодарского края.

Беспилотник военно-воздушных сил США провел разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, у побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края России. Об этом говорится в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает «Интерфакс-Украина».

Беспилотный разведчик RQ-4B «Global Hawk» с бортовым номером 11-2048 вылетел утром в воскресенье, 11 февраля, с авиабазы ​​Сигонелла на Сицилии и более четырех часов курсировал вдоль линии разграничения на Донбассе.

Около 12:00 дрон направился в Крым и сделал не менее четырех пролетов от самой западной точки полуострова вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края до Сочи.

Полет проходил на высоте более 15 тысяч метров и скорости около 600 км в час.

Отмечается, что такой беспилотник мог наблюдать за всей территорией Крыма.

7 января два американских самолета военных провели разведку у берегов аннексированного Россией Крыма.

Так, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A «Global Hawk» с бортовым номером 12-2050, который также в воскресенье проводил разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, после этого в течение нескольких часов курсировал вдоль всего побережья Крыма, начиная от его западной оконечности до Керченского пролива.

Вместе с ним патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A «Poseidon» с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, который в воскресенье был зафиксирован вблизи Севастополя, помимо этого совершил полет к западу и югу от полуострова.

«Интерфакс-Украина»