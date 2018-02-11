Глава МИД России постарался уйти от ответа на вопрос о признание Россией «республик» в ОРДЛО

Глава МИД России Лавров так же заявил, что Кремль «сделает выводы» в связи с поставками Украине американского оружия. По словам Лаврова, «солидные европейские государства прекрасно понимают опасность подобных действий». В тоже время Лавров постарался уйти от ответа о «признание» российских оккупационных анклавов в ОРДЛО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия «сделает выводы» в связи с поставками Украине американского оружия. При этом Лавров ушел от прямого ответа на вопрос о признание российских криминально-террористических анклавов на Донбассе. Как передает собственный корреспондент «УНИАН» в России, об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-1».

«Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду», – отметил Лавров.

При этом он утверждает, что Европа «негромко и непублично возражает» этому факту.

«По нашим данным, в разговорах с США они выражают несогласие в ответ на настоятельные требования Вашингтона о том, чтобы Европа подключилась к этим поставкам. США уже пытаются заманить в эти свои затеи те страны, которые отмечены русофобскими тенденциями, – наших балтийских соседей, Польшу также пытаются заманить», – подчеркнул глава МИД. По словам Лаврова, «крупные, солидные европейские государства прекрасно понимают опасность подобных действий и пытаются образумить своих соседей, потому что американцы вместе с канадцами уже занялись этими поставками».

«Это прискорбно», – подчеркнул он.

На вопрос, может ли Россия в ответ «признать «ЛНР» и «ДНР», Лавров ответил, что Россия, в отличии «от некоторых международных коллег, все-таки, люди слова».

«Данное слово, особенно когда оно стало предметом переговоров и было одобрено Советом Безопасности ООН, мы всегда держим и выполняем. Минские договоренности никто не отменял. Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому Минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим», – добавил он.

При этом глава МИД утверждает, что на Западе укрепляется мнение о необходимости «вразумить президента Украины Петра Порошенко и тех, кто находится вместе с ним в руководстве Украины, в том, что касается провокационного закона о реинтеграции, пока еще законопроекта, а также закона об образовании, который уже стал законом».

При этом Лавров в очередной раз заявил, что Европа очень настороженно смотрит на процессы, которые происходят в Украине, и особенно в том, что «касается резкого повышения влияния радикалов и неонацистов».

Также глава российского МИДа сообщил, что говорит с украинским коллегой Павлом Климкиным на русском языке, потому что он из Курска.

«УНИАН»