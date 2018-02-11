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Новости

На борту разбившегося в Подмосковье самолета не было украинских граждан

«Гуляй Поле»
11 февраля 2018

Такую информацию обнародовал представитель департамента консульской службы МИД Украины Кирилич. В тоже время МЧС России опубликовали списки погибших в авиакатастрофе, без указания гражданства.

На борту самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье, граждан Украины не было. Об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье», – написал Кирилич в твиттере.

Тем временем на сайте МЧС Российской Федерации появился список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту упавшего в Подмосковье Ан-148. Их гражданство не указано.

Согласно опубликованным данным, в самолете находился 71 человек. Среди них были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

«Гуляй Поле»

Tags: авиакатастрофа, гражданство, Россия

© Гуляй Поле

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