На борту разбившегося в Подмосковье самолета не было украинских граждан

Такую информацию обнародовал представитель департамента консульской службы МИД Украины Кирилич. В тоже время МЧС России опубликовали списки погибших в авиакатастрофе, без указания гражданства.

На борту самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье, граждан Украины не было. Об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье», – написал Кирилич в твиттере.

За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака Ан-148, що зазнав катастрофи в Підмосков'ї. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) February 11, 2018

Тем временем на сайте МЧС Российской Федерации появился список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту упавшего в Подмосковье Ан-148. Их гражданство не указано.

Согласно опубликованным данным, в самолете находился 71 человек. Среди них были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

«Гуляй Поле»