В ОРДЛО заявляют о несогласованности списков на предстоящий обмен пленных с Украиной

Представители оккупационной администрации ОРДЛО заявляют о том, что списки могут быть согласованы на предстоящей 14 февраля встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

Согласование списков пленных продолжится между представителями боевиков и Украиной на заседании в Минске 14 февраля. Об этом заявила «уполномоченный по правам человека» в ОРДО Дарья Морозова, сообщает «Деловая Столица» со ссылкой на онлайн-ресурс боевиков «ДАН».

По словам Морозовой, представители ОРДО будут обсуждать вопрос, «почему украинская сторона предложила только часть людей, но не предложила список, согласно которому могли бы провести обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных».

Она добавила, что детально говорить о подготовке нового обмена пленными «можно будет только после заседания в Минске».

«Деловая Столица»