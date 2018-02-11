Глава МИД России считает «кремлевский список» смешным

Лавров подчеркнул, что он абсолютно равнодушен к опубликованным Минфином США спискам лиц причастных к вмешательству в президентские выборы 2016 года.

Глава МИД РФ Лавров заявил, что совершенно равнодушен к внесению его фамилии в «кремлевский список» США. Об этом он сообщил в интервью на телеканале «Россия-1», пишет «ТАСС».

«Я совершенно равнодушен к тому, что сейчас происходит в связи с этим «кремлевским докладом», как и ко всему остальному, связанному с так называемым русским досье в Вашингтоне», – заявил Лавров и добавил, что «кремлевский список» – смешон.

«Можно было вообще сделать это (список) за полчаса. Я считаю так же, как и бывший посол США в Москве Майкл Макфол, который сказал, что его эксперт за полчаса смог бы выпечатать фамилии из телефонных справочников правительства РФ и аппарата президента, как и из Forbes, – отметил Лавров.

«Поначалу у меня было очень тяжелое ощущение, когда все это (санкции в отношении представителей РФ. — ред.) стало разворачиваться. Я не верил своим глазам и ушам, исходя из того, что многих деятелей в Вашингтоне из администрации и Конгресса я знал лично и общался с ними. Это достаточно серьезные, умные и вменяемые люди… То, что этот массовый психоз лишил их всех рациональных зерен, для меня было просто поразительно», — заявил он.

«С тех пор, как эта тенденция стала продолжаться… я постепенно утратил к ней свой интерес. Я слежу за ней постольку, поскольку факты нужно знать в рамках моей работы и обязанностей, но что с этим делать, даже не знаю», — добавил Лавров.

«Гуляй Поле» напоминает, что министерство финансов США опубликовало так называемый «Кремлевский доклад», содержащий список лиц, на которые с большой вероятностью распространятся санкции США.

Всего в докладе 210 имен – 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. Ниже представлен полный список лиц фамилии которых включены в «Кремлевский доклад» на русском языке.

Администрация президента:

1. Антон Вайно

2. Алексей Громов

3. Сергей Кириенко

4. Магомедсалам Магомедов

5. Владимир Островенко

6. Дмитрий Песков

7. Владислав Китаев

8. Андрей Белоусов

9. Лариса Брычева

10. Владислав Сурков

11. Игорь Левитин

12. Владимир Кожин

13. Юрий Ушаков

14. Андрей Фурсенко

15. Николай Цуканов

16. Константин Чуйченко

17. Евгений Школов

18. Игорь Щеголев

19. Александр Бедрицкий

20. Сергей Глазьев

21. Сергей Григоров

22. Герман Клименко

23. Антон Кобяков

24. Александра Левицкая

25. Владимир Толстой

26. Михаил Федотов

27. Вениамин Яковлев

28. Артур Муравьев

29. Гарри Минх

30. Михаил Кротов

31. Анна Кузнецова

32. Борис Титов

Полпреды:

1. Михаил Бабич

2. Александр Беглов

3. Игорь Холманских

4. Сергей Меняйло

5. Алексей Гордеев

6. Владимир Устинов

7. Олег Белавенцев

8. Юрий Трутнев

А также:

1. Александр Маншосин

2. Владимир Чернов

3. Олег Говорун

Правительство РФ:

1. Дмитрий Медведев

2. Игорь Шувалов

3. Сергей Приходько

4. Александр Хлопонин

5. Виталий Мутко

6. Аркадий Дворкович

7. Ольга Голодец

8. Дмитрий Козак

9. Дмитрий Рогозин

10. Михаил Абызов

11. Александр Ткачев

12. Владимир Пучков

13. Николай Никифоров

14. Михаил Мень

15. Владимир Мединский

16. Сергей Шойгу

17. Максим Орешкин

18. Ольга Васильева

19. Александр Новак

20. Александр Галушка

21. Антон Силуанов

22. Сергей Лавров

23. Вероника Скворцова

24. Денис Мантуров

25. Владимир Колокольцев

26. Александр Коновалов

27. Максим Топилин

28. Сергей Донской

29. Лев Кузнецов

30. Павел Колобков

31. Максим Соколов

Другие чиновники:

1. Валентина Матвиенко

2. Сергей Нарышкин

3. Вячеслав Володин

4. Сергей Иванов

5. Николай Патрушев

6. Владимир Булавин

7. Валерий Герасимов

8. Игорь Коробов

9. Рашид Нургалиев

10. Георгий Полтавченко

11. Сергей Собянин

12. Юрий Чайка

13. Александр Бастрыкин

14. Виктор Золотов

15. Дмитрий Кочнев

16. Александр Бортников

17. Андрей Артизов

18. Юрий Чиханчин

19. Александр Линец

20. Александр Колпаков

21. Валерий Тихонов

Главы госкомпаний:

1. Алексей Миллер

2. Игорь Сечин

3. Герман Греф

4. Олег Белозеров

5. Андрей Костин

6. Сергей Чемезов

7. Олег Бударгин

8. Борис Ковальчук

9. Алексей Лихачев

10. Николай Токарев

11. Андрей Акимов

12. Наиль Маганов

13. Виталий Савельев

14. Андрей Шишкин

15. Юрий Слюсарь

16. Николай Шульгинов

17. Сергей Горков

18. Сергей Иванов мл.

19. Роман Дашков

Олигархи:

1. Александр Абрамов

2. Роман Абрамович

3. Араз Агаларов

4. Фархат Ахметов

5. Вагит Алекперов

6. Игорь Алтушкин

7. Алексей и Дмитрий Ананьевы

8. Василий Анисимов

9. Роман Авдеев

10. Петр Авен

11. Елена Батурина

12. Алексей Богачев

13. Владимир Богданов

14. Леонид Богуславский

15. Андрей Бокарев

16. Олег Бойко

17. Николай Буйнов

18. Олег Дерипаска

19. Александр Джапаридзе

20. Леонид Федун

21. Глеб Фетисов

22. Михаил Фридман

23. Александр Фролов

24. Филарет Гальчев

25. Сергей Галицкий

26. Валентин Гапонцев

27. Сергей Гордеев

28. Андрей Гурьев

29. Юрий Гущин

30. Михаил Гуцериев

31. Саидсалам Гуцериев

32. Зараб Илиев

33. Дмитрий Каменщик

34. Вячеслав Кантор

35. Самвел Карапетян

36. Евгений Касперский

37. Сергей Кацыев

38. Сулейман Керимов

39. Игорь Кесаев

40. Даниил Хачатуров

41. Герман Хан

42. Виктор Харитонин

43. Александр Клячин

44. Петр Кондрашев

45. Андрей Косогов

46. Юрий Ковальчук

47. Андрей Козицын

48. Алексей Кузьмичев

49. Лев Кветной

50. Владимир Лисин

51. Анатолий Ломакин

52. Зиавудин Магомедов

53. Игорь Макаров

54. Искандер Махмудов

55. Александр Мамут

56. Андрей Мельниченко

57. Леонид Михельсон

58. Юрий Мильнер

59. Борис Минц

60. Андрей Молчанов

61. Алексей Мордашов

62. Вадим Мошкович

63. Александр Несис

64. Год Нисанов

65. Александр Пономаренко

66. Сергей Попов

67. Владимир Потанин

68. Михаил Прохоров

69. Дмитрий Пумпянский

70. Мегдет Рахимкулов

71. Андрей Рапопорт

72. Виктор Рашников

73. Аркадий и Борис Ротенберги

74. Дмитрй Рыболовлев

75. Айрат Шаймиев

76. Радик Шаймиев

77. Кирил Шамалов

78. Юрий Шефлер

79. Альберт Шигабатдинов

80. Микаил Шишханов

81. Леонид Симановский

82. Андрей Скоч

83. Александр Скоробогатко

84. Рустем Султеев

85. Александр Светлаков

86. Геннадий Тимченко

87. Олег Тиньков

88. Роман Троценко

89. Алишер Усманов

90. Виктор Вексельберг

91. Аркадий Волож

92. Вадим Якунин

93. Владимир Евтушенков

94. Гавриил Юшваев

Ранее отмечалось, что этот список не является санкционным и не предполагает введение каких-либо ограничений против включенных в него людей.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что в Конгрессе США Белым домом был проведен засекреченный брифинг о введении санкций в отношении оборонного сектора и разведслужб России. Об этом заявил сенатор-демократ Бен Кардин, передает РИА «Новости».

Сенатор отказался обсуждать детали, но заверил, что сосредоточит усилия на том, чтобы отслеживать сделки российской стороны в оборонном секторе.

«США должны быть готовы наложить санкции, когда закон будет явно нарушен. Администрации нельзя расслабляться в этом направлении, и я ожидаю частый и регулярный диалог по этому вопросу», – заявил Кардин.

Сенатор не уточнил, о чем идет речь, однако, очевидно, он имел в виду «кремлевский доклад»: «Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и продолжу осуществлять активный надзор, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены».

«ТАСС»