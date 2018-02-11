Глава МИД России не считает небезнадежными результаты последней встречи Волкера и Суркова

Лавров выразил удовлетворение налаженным каналом связи по линии Волкер – Сурков в в болезненном для России вопросе Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «небезнадежным» результат последней встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, состоявшейся в Дубаи. Об этом Лавров заявил в интервью на телеканале «Россия 1», пишет «ТАСС».

По словам Лаврова, Россия «в диалоге с зарубежными партнерами всегда предлагает конкретные выходы из тупиков».

«Так было и в том, что касается реализации минских соглашений. Я, кстати, доволен, что наладился канал между представителями России и США по Украине в формате Волкер-Сурков», – заявил глава МИД РФ.

Он добавил, что «недавно они провели свою очередную встречу».

«Скажу, что результат небезнадежен. Они договорились продолжать эти разговоры», – отметил Лавров.

Как известно, встреча Суркова и Волкера состоялась в Дубаи 26 января после визита Волкера в Украину и его встречи с президентом и начальником Генштаба ВСУ.

Ранее спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал неприемлемым российский проект резолюции о размещении миротворцев в ОРДЛО. Об этом американский дипломат заявил в интервью телеканалу «112 Украина», как сообщало «Гуляй Поле».

«Россия предложила другую концепцию – так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил и вооружения через международную границу продолжался бы», – объяснил Волкер.

Он подчеркнул, что США не могут согласиться с таким предложением.

«Такая концепция не обеспечит безопасность, а лишь углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда есть открытая граница и марионеточные группировки», – пояснил Волкер.

Он добавил, что восстановление контроля над украинско-российской границей сможет создать предпосылки для реализации Минских договоренностей.

Волкер заявил, что Россия играет ключевую роль в конфликте на Донбассе и должна согласиться прекратить его.

«Очень важно коммуницировать с РФ напрямую. Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт, поэтому диалог – очень важен», – заявил он.

«Не так важно, в каких вопросах мы согласны с позицией РФ, как то, в чем наши взгляды расходятся и удастся ли договориться, что с этим делать», – добавил Волкер.

Он отметил, что по международным законам «Минские соглашения» считаются действительными и «вызов – в том, как их имплементировать».

Также он отметил, что «не слышал, чтобы Россия называла себя миротворцем в отношении Украины» в решении вопроса Донбасса.

«Они говорят, что не принимают непосредственного участия (в конфликте), что это (боевики) – российские добровольцы, которые перешли границу, чтобы помочь местным сепаратистам, которые борются за свои цели в Украине. Но мы знаем противоположное и видели собственными глазами, что это – некорректное описание того, что происходит», – заявил Волкер.

«Скорее, Россия дала указание, контролировала и способствовала этому с самого начала, однако она отвергает такое участие», – отметил он.

Как сообщало «Гуляй Поле», помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи с Волкером заявил, что предложения США по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе «выглядят вполне реализуемыми», главное в них – «достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений».

«Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», – заявил Сурков.

«Главное в нем – довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», – добавил он.

Как уже сообщало «Гуляй Поле» Лавров дал негативную оценку принятому в Украине закону о реинтеграции оккупированных территорий, которую подтвердил еще раз в своем интервью для «Россия 1», а «Гуляй Поле», в свою очередь, напоминает, что в России в целом выразили недовольство принятым в Украине законом о реинтеграции. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово. А в Афинах украинское посольство подверглось нападению неизвестных лиц. В результате атаки с использованием с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства.

В тоже время принятый закон создает условия для дестабилизации внутренней ситуации в самой России. Такое мнение высказал российский ученый, историк и политолог Александр Сытин.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал информационный вброс о наличие «контактов» между президентами Украины и России. Позже он опроверг собственные слова.

В тоже время Лавров подчеркивает, что Россия намерена «добиваться выполнения минские соглашений» для «достижения мира» в Украине. Прежде всего речь идет о оккупированной Россией части Донбасса, где Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Не исключено, что к 18 марту 2018 года в Крыму введут режим контртеррористической операции, что бы исключить население Крыма из процесса голосования и создать видимость легитимных выборов президента в глазах мирового сообщества.

«ТАСС»