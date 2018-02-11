Опасные связи: кто из украинской элиты готов присягнуть Путину

Поедут ли на инаугурацию Путина Ахметов и Левочкин. Приведение Путина к присяге станет поводом для многих деятелей лично прогнуться перед Кремлем в преддверии старта предвыборной гонки в Украине.

Владимира Путина в очередной раз переизберут 18 марта. С его инаугурацией медлить не будут, так что украинским политикам, равняющимся на Москву, уже сегодня надо призадуматься, как и с чем ехать на торжества по случаю его нового президентского срока, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

А в том, что в Белокаменную поедет больше деятелей, чем на молитвенный завтрак с Дональдом Трампом, можно не сомневаться. Большинство афишировать свой вояж не станет. Впрочем, сегодня что-либо скрыть невозможно, и имена визитеров очень скоро станут достоянием общественности. Потому можно предположить, что отдельные товарищи будут рассматривать свое присутствие на инаугурации Путина сквозь призму возможных рисков: готовы ли они прослыть предателями Родины в обмен на хоть какую-то помощь из Москвы.

Вероятных вояжеров можно разделить на несколько категорий. Первая — политики с низким статусом вроде Елены Бондаренко, которые и так катаются в Россию, участвуя в пропагандистских шоу. Поскольку иной функции, кроме как раздражать общество пророссийскими спичами, они не выполняют, то возможное их участие в инаугурации президента РФ стоит рассматривать исключительно как желание еще раз скрутить кукиш родной стране.

Вторая категория — люди со статусом, занимающиеся продвижением российских интересов в Украине. Здесь вне конкурса кум Путина Виктор Медведчук. Однако маловероятно, что он будет куда-либо баллотироваться. В отличие от Евгения Мураева. Последнего недавно запеленговали в Москве. Журналист Роман Бочкала рассказал, что соратник Вадима Рабиновича слетал в Россию через Вену. Вернувшись, он на своем телеканале NewsOne обрушился с критикой санкций против РФ. Дескать, из-за них Украина потеряла половину ВВП, а Россия всего 2%. Откровенная манипуляция, которая точно станет одним из элементов предвыборной кампании пророссийских кандидатов. Не исключено, что и на инаугурацию Путина Мураев слетает тем же маршрутом. А вот относительно вояжа Рабиновича есть сомнения. Это ему ничего не прибавит к рейтингу, а только усилит разговоры о том, что он — «проект Кремля».

К этой категории также можно отнести Вячеслава Богуслаева, Евгения Балицкого, Александра Вилкула, Михаила Добкина и многих других экс-«регионалов», которые хоть и имеют мандаты народных депутатов, однако после смены власти утратили шанс на внятную политическую перспективу. Деятели такого рода могут всеми фибрами ненавидеть нынешнюю власть, но вряд ли рискнут поехать на инаугурацию Путина. Да и не ждут их там. Добкину, к примеру, припомнят двурушничество в феврале 2014-го, когда он с Геннадием Кернесом собрал в Харькове съезд депутатов всех уровней из Юго-Восточной Украины, но дальше общих слов и лозунгов заговорщики не пошли.

Третья категория — церковная квота. Здесь не только Вадим Новинский, который вполне может оказаться в праздничном пуле, но и предстоятели УПЦ МП. Их присутствие очень символично для Кремля. Один митрополит Онуфрий на инаугурации в плане пропаганды даст фору сотне гостей из Украины. Не исключено, что специально позовут и глав епархий УПЦ МП из юго-восточных регионов. Если это произойдет, то вряд ли те откажутся.

Четвертая категория — олигархи и их ближайшие соратники. Имеются в виду фигуры уровня Рината Ахметова, Сергея Левочкина и Юрия Бойко. С большой долей вероятности можно утверждать, что их на инаугурации Путина не будет. На «газовиков» точит зуб Янукович, считающий Левочкина причастным к своим бедам. Ахметов тоже, по всей видимости, не выполнил возлагавшихся на него надежд по расколу страны. К тому же все эти персонажи неплохо чувствуют себя при новой власти и предпочитают решать свои проблемы, в том числе и за поребриком, кулуарно, а не делать компрометирующие селфи. Так что «почетную» миссию прогиба перед хозяином Кремля будут исполнять деятели второго или даже третьего эшелона и политические беженцы, осевшие в Москве и окрестностях.

Сетевой Оракул, «Деловая Столица»