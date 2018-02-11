Россия под микроскопом: Порнополитический процесс

Как Навальный добился своей цели, хотя тех, кого он критикует, принято не сдавать. Но внимание от предвыборной гонки отвлек и Рыбка, а не Путин в центре внимания.

Навальный опубликовал видео, в котором обвиняет руководителя аппарата правительства России Сергея Приходько в коррупционных связях с бизнесменом Олегом Дерипаской. По стандартам журналистского расследования видео слабое – его содержание целиком построено на порноромане «Охота на миллиардера», опубликованном под псевдонимом Настя Рыбка. Некоторые утверждения из текста Рыбки, впрочем, удалось подтвердить, пользуясь социальными сетями, пишет на страницах «Новая Газета» редактор отдела политики Кирилл Мартынов.

На стандарты работы New York Times Навальный в любом случае не претендует и журналистом себя не считает. Его расследования представляют собой инструмент политической борьбы, со своей задачей они справляются, и ключевую роль здесь играют не столько методы сбора информации, сколько реакция наших официальных лиц.

В демократическом государстве ролик Навального заинтересовал бы прокуратуру. Действительно ли Приходько любит отдыхать на яхте бизнесмена? Какова экономика таких встреч?

Не является ли это формой незаконного лоббизма и коррупции? Официальное расследование показало бы, кто в этой ситуации прав, состоялось бы публичное разбирательство – и, к слову, если бы факты не подтвердились, Приходько мог бы требовать компенсации от Навального.

У нас, конечно, официального расследования не ждут даже самые наивные граждане, и это первый козырь в руках у оппозиционера: раз нет проверки фактов, значит, есть что скрывать. Другой козырь дает сам Приходько, когда говорит, что разобрался бы с Навальным по-мужски, но не будет этого делать, да и в суд не пойдет.

И совсем уж странно выглядят панические маневры Роскомнадзора, который мгновенно вносит расследование Навального в список запрещенной информации и требует удалять материалы, связанные с ним, из СМИ. Апофеозом здесь становится сообщение о том, что причина блокировки связана с иском Дерипаски к Насте Рыбке за – внимание! – распространение информации о его частной жизни.

Общественная реакция не менее примечательна. Часть граждан смакует подробности истории и разглядывает фото «секс-охотницы». Большинство встречают новость о предполагаемом отдыхе чиновника с Дерипаской с безразличием: мол, оба богатые люди, могут себе позволить. Политизированный фейсбук требует пойти в Крестовый поход против аморального поведения политиков и обвиняет всех тех, кто на месте не присягнул Навальному, что они «мурзилки».

Мгновенно рождаются однотипные вульгарные шутки о том, как на яхте Дерипаски жарили рыбку. На вторые сутки к дискуссии подключаются конспирологи из Телеграма, которые многозначительно сообщают со ссылкой на осведомленные источники, что перед нами атака на Дерипаску – якобы за отказ продать «РусАл» в правильные руки.

В итоге Навальный, вероятно, добился своей цели. Понятно, что атака на Приходько не привлечет столько же внимания, как прошлогодняя история о «виноградниках и уточках» Медведева. Но все же оппозиционер сумел сделать из порноромана новость, оттеснившую на задний план официальную президентскую кампанию.

Несколько важных вопросов по итогам этой истории остаются открытыми. Во-первых, как скандал отразится на многолетней карьере Приходько, который прежде всегда предпочитал оставаться в тени? Выход под софиты может не пройти для него даром.

Хотя, с другой стороны, тех, кого критикует Навальный, предпочитают не сдавать.

Во-вторых, не кончился ли у Навального список коррупционеров? Он начал мельчить, и от председателя правительства переходит к руководителю его аппарата, да еще и с опорой на открытый и столь специфический источник.

Наконец, спровоцированный роликом интерес к неформальным контактам чиновников и олигархов возвращает к более фундаментальной проблеме: как в реальности устроено управление Россией сегодня? Не забудем о Сечине, Улюкаеве и корзинке с колбаской.

Кирилл Мартынов, «Новая Газета»