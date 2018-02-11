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Взгляд

Гибридная церковь: о роли и месте Московского патриархата в Украине

Екатерина Щеткина, «Деловая Столица»
11 февраля 2018

Почему провалился флешмоб от УПЦ МП. А так же, почему украинское православие все больше напоминает карго-культ.

Центр информации УПЦ МП инициировал в «Фейсбуке» флешмоб под хэштегом #УПЦ_це_я. Для этого была разработана рамка с силуэтом Киево-Печерской лавры, которую участникам предлагали наложить на свой аватар. В течение двух дней флешмоб собрал четыре тысячи участников – верующих и священнослужителей УПЦ МП, а также представителей зарубежья и других православных церквей, которые таким образом «демонстрируют поддержку Украинской православной церкви», – сообщает официальный сайт УПЦ МП. Также отмечается, что «верующие благодарят за возможность заявить о своей принадлежности к канонической церкви и отстоять свои взгляды в случае возможных дискуссий в сети интернет», об этом пишет Екатерина Щеткина на страницах «Деловой Столицы».

"УПЦ ЦЕ Я"! Оприлюднюйте свої думки з хештегами #УПЦ_це_я , #I_am_UOC у Фейсбуці.Ми створили рамку для фото, чи відео …

Опубліковано Центр інформації УПЦ 5 лютого 2018 р.

В общем, здесь все прекрасно – и «поддержка и энтузиазм…» (не миллионов, правда, а нескольких тысяч), и благодарность от трудящихся масс «за предоставленную возможность», и солидарность всего прогрессивного человечества. И аватарка такая «говорящая» – не универсальные евангельские сюжеты, а силуэт твердыни, оплота и даже, пожалуй, символа «канонического православия» в Украине.

И это, конечно, правильно: верующие демонстрируют не принадлежность к какому-то безродно-космополитичному христианству, а именно к «канонической церкви». К церкви, а не к вере – и это очень характерная и, пожалуй, самая интересная черта как конкретного флешмоба, так и нашей постсоветской религиозности в целом: принципиальная принадлежность к церковной структуре, привязанной к «канонической территории» и центру, расположенному в одной из столиц, а не к духовной общности, во главе которой Христос, Бог Живой. Четкий ответ на вопрос «чьих будешь?» – на земле, а не на небеси. Что дает возможность говорить об украинском (и вообще постсоветском) православии в большей мере как о карго-культе, чем о христианстве.

В руководстве РПЦ началась ожесточенная подковерная борьба

Со стороны инициаторов акции – Киевской митрополии – все совершенно прозрачно. Это бесплатная пиар-акция. Если можно запустить вирус стихийной солидарности вокруг жертв терактов и секшуал харрасмента, почему нельзя «инфицировать» сеть солидарностью с «канонической церковью»? И «развенчать» миф про то, что УПЦ – «московская церковь». Вот ведь, пожалуйста, украинские граждане цепляют на грудь аватарке лаврский значок. Украинская, стало быть, церковь. Нечего тут мифоложествовать.

Но что-то пошло не так – пиар-акция оказалась неэффективной. «Урожай» в четыре тысячи «жесуистов» и «митушек» за двое суток для церкви, которая позиционирует себя как «самая большая церковь в Укарине», неубедительный. Да и тот факт, что «значок УПЦ МП» цепляют себе на грудь именно граждане Украины, ни о чем не говорит. Российские аквафреши в Донецке и Луганске вывешивали не только засланные казачки, но и украинские граждане. И Путина призывали защитить себя от «киевской хунты» тоже преимущественно люди с украинскими паспортами.

Так что «же суи» от УПЦ МП можно истолковать и превратно – как предупреждение о возможном «внутреннем Донбассе», если вдруг украинское руководство вздумает принять какие-то меры в отношении «церкви с зарубежным центром».

Перешедший в УПЦ КП священник подверг критике деятельность УПЦ МП в Украине

Власти предъявляют «канонических украинцев», тем самым намекая, что любые меры против УПЦ МП будут «войной против собственного народа». Аватарки с лаврой – те самые «женщины и дети», за спинами которых «будем стоять мы». Те потенциальные «мученики», которыми мы будем козырять на международных собраниях и в западных СМИ. Те самые «жертвы», на которых посягает власть. Только за то, что они хотят принадлежать к «канонической церкви»!

Только мне одной это напоминает ОРДЛО, в котором тоже «просто хотели говорить на русском»? Чему, напомню, никто не мешал. Точно так же, как никто не мешает исповедовать «каноническое православие». Между поводом и причиной иногда простирается пропасть. Но есть люди с особым талантом не замечать, что дело не в языке и не в исповедании. А в чистой политике, стоящей за этими значками и аватарками, как войска за спинами женщин и детей.

Флешмоб, впрочем, изначально был обречен на «камерность». Ошибка Центра информации с точки зрения маркетинга – «детская»: промахнулись в оценке целевой аудитории.

Чтобы запустить вирусный маркетинг в сеть и иметь успех, нужно попасть в резонанс с аудиторией и ее чаяниями. «Же суи УПЦ МП» не попало и не могло попасть. Во-первых, потому, что все «же суи» так или иначе были проявлениями стихийной солидарности, а не «я-волем» на отмашку начальства. Во-вторых, потому, что флешмоб – метод, популярный в кругах либерально настроенной интернет-публики. Которая может быть «же суи» с чем угодно, но с консервативными церковными структурами – в последнюю очередь.

УПЦ МП — филиал ФСБ

На крестный ход или молитвенное стояние УПЦ МП могло бы собрать – и собирало – куда больше народу, чем на «фейсбучный» флешмоб. Потому что бабушки в ФБ не зависают. А те небабушки, которые зависают, зачастую не спешат принимать участие в гибридных акциях и вообще предпочитают дистанцироваться от политики руководства конфессии. Это верующие люди, которые придут на крестный ход или молебен, потому что это христианская акция. А «же суи» – откровенно политический акт – не находит у них массовой поддержки. Это как раз та часть верных УПЦ МП, которых политика в церкви раздражает, а не вдохновляет на солидарность.

Вопрос солидарности для постсоветского украинского христианства весьма болезненный и неоднозначный. Здесь так много неловких моментов, на которые приходится закрывать глаза, что иногда сам себе кажешься слепым. Выход из положения – солидарность в малых группах. В приходах во главе с приличными священниками, в ассоциациях с отдельными архиереями. А все прочее – поминание за службой «патриарха и отца нашего Кирилла», освящение знамен «Русской православной армии», участие украинских архиереев в московских парадах – вытесняется прочь, в слепое пятно. Всегда можно успокоить себя тем, что это «политика», которая отношения ко Христу не имеет. И это, безусловно, модус операнди. Но что он напрочь исключает – это возможность солидарности на уровне целой конфессии. Потому что с кем солидаризироваться приличному человеку? С теми, кто младенца «не там крещеного» отказывается отпевать?

В этом и проблема солидарности, и путь выхода из нее. Если ставить во главу угла конфессиональную принадлежность и делать ее «центром притяжения», выходит пшик, как в случае с нынешним упецешным «же суи». Потому что в рамках этой конфессии многим ее прихожанам становится несколько неловко – они бы предпочли оставаться христианами и солидаризироваться с «двумя или тремя, собравшимися во Имя Его».

Наше «официальное» – то есть конфессиональное – православие насквозь политическое, потому что само понятие «конфессии» предполагает разделение и неизбежно конфликт, когда конфессии встречаются на одной «канонической территории».

Изгнать московский патриархат из Украины

Принципиальная конфессиональность украинского православия сродни делению на политические партии. Поэтому нет смысла жаловаться на то, что церковный вопрос политизируют. Конфессиональность – это и есть политика. Пока люди ходят в церковь, принадлежат общине, собираются на общие молебны и крестные ходы – это религия и церковная жизнь. Но когда они начинают принадлежать не просто к церкви, а к «канонической конфессии», когда возникают «безблагодатные раскольники», когда начинается дележка «канонической территории» и освящение флагов воюющих армий (неважно, какого цвета) – это, простите, не имеет отношения к христианству. Это чистая политика. И именно по политическим счетам здесь приходится платить. А любая попытка перевести разговор в область «же суи», прикрыться «энтузиазмом миллионов» – подмена понятий или, если хотите, гибридность. Тот самый случай, когда за спинами женщин и детей маячат крепкие, вооруженные до зубов фигуры.

Как мы дошли до жизни такой, что люди посягают на храм, искренне недоумевает на своем ФБ-аккаунте один уважаемый киевский священник, имея в виду скандал вокруг Десятинной церкви. Действительно, как? Не XX же век. Не большевизм-атеизм. Культурный город вокруг, приличные люди, а поди ж ты: кресты пилят, часовни поджигают… Ответов – и вообще, и по поводу конкретного культового МАФа – несколько. Но здесь приведу только один: так, наверное, бывает всегда, когда, вместо того чтобы «миссионерить» и «катхизить», церковь строит, а вместо того чтобы бороться за души с лукавым, она борется за «каноническую территорию» с конкурентами. Когда нет «церкви» – есть «конфессия». Когда духовная жизнь – только ширма, за которой обтяпываются политические (да и экономические тоже) сделки. Поэтому само слово «храм» в данном случае вообще неуместно – только «культовое сооружение». Которое может быть храмом или стать храмом, а может так и остаться МАФом.

Называть любое культовое сооружение по умолчанию храмом» – характерный признак карго-культа. То же касается рамки на аватарку от Центра информации УПЦ МП. На ней КПЛ – твердыня и оплот «канонического православия», а не евангельский сюжет. Это все, что вам нужно знать о «же суи» от Киевской митрополии.В общем, здесь все прекрасно – и «поддержка и энтузиазм…» (не миллионов, правда, а нескольких тысяч), и благодарность от трудящихся масс «за предоставленную возможность», и солидарность всего прогрессивного человечества. И аватарка такая «говорящая» – не универсальные евангельские сюжеты, а силуэт твердыни, оплота и даже, пожалуй, символа «канонического православия» в Украине.

Как возникла УПЦ МП. История одного переворота

И это, конечно, правильно: верующие демонстрируют не принадлежность к какому-то безродно-космополитичному христианству, а именно к «канонической церкви». К церкви, а не к вере – и это очень характерная и, пожалуй, самая интересная черта как конкретного флешмоба, так и нашей постсоветской религиозности в целом: принципиальная принадлежность к церковной структуре, привязанной к «канонической территории» и центру, расположенному в одной из столиц, а не к духовной общности, во главе которой Христос, Бог Живой. Четкий ответ на вопрос «чьих будешь?» – на земле, а не на небеси. Что дает возможность говорить об украинском (и вообще постсоветском) православии в большей мере как о карго-культе, чем о христианстве.

Со стороны инициаторов акции – Киевской митрополии – все совершенно прозрачно. Это бесплатная пиар-акция. Если можно запустить вирус стихийной солидарности вокруг жертв терактов и секшуал харрасмента, почему нельзя «инфицировать» сеть солидарностью с «канонической церковью»? И «развенчать» миф про то, что УПЦ – «московская церковь». Вот ведь, пожалуйста, украинские граждане цепляют на грудь аватарке лаврский значок. Украинская, стало быть, церковь. Нечего тут мифоложествовать.

Но что-то пошло не так – пиар-акция оказалась неэффективной. «Урожай» в четыре тысячи «жесуистов» и «митушек» за двое суток для церкви, которая позиционирует себя как «самая большая церковь в Укарине», неубедительный. Да и тот факт, что «значок УПЦ МП» цепляют себе на грудь именно граждане Украины, ни о чем не говорит. Российские аквафреши в Донецке и Луганске вывешивали не только засланные казачки, но и украинские граждане. И Путина призывали защитить себя от «киевской хунты» тоже преимущественно люди с украинскими паспортами.

Так что «же суи» от УПЦ МП можно истолковать и превратно – как предупреждение о возможном «внутреннем Донбассе», если вдруг украинское руководство вздумает принять какие-то меры в отношении «церкви с зарубежным центром».

РПЦ идет в атаку

Власти предъявляют «канонических украинцев», тем самым намекая, что любые меры против УПЦ МП будут «войной против собственного народа». Аватарки с лаврой – те самые «женщины и дети», за спинами которых «будем стоять мы». Те потенциальные «мученики», которыми мы будем козырять на международных собраниях и в западных СМИ. Те самые «жертвы», на которых посягает власть. Только за то, что они хотят принадлежать к «канонической церкви»!

Только мне одной это напоминает ОРДЛО, в котором тоже «просто хотели говорить на русском»? Чему, напомню, никто не мешал. Точно так же, как никто не мешает исповедовать «каноническое православие». Между поводом и причиной иногда простирается пропасть. Но есть люди с особым талантом не замечать, что дело не в языке и не в исповедании. А в чистой политике, стоящей за этими значками и аватарками, как войска за спинами женщин и детей.

Флешмоб, впрочем, изначально был обречен на «камерность». Ошибка Центра информации с точки зрения маркетинга – «детская»: промахнулись в оценке целевой аудитории.

Вехи истории: Иерархи украинской церкви, завербованных НКГБ СССР

Чтобы запустить вирусный маркетинг в сеть и иметь успех, нужно попасть в резонанс с аудиторией и ее чаяниями. «Же суи УПЦ МП» не попало и не могло попасть. Во-первых, потому, что все «же суи» так или иначе были проявлениями стихийной солидарности, а не «я-волем» на отмашку начальства. Во-вторых, потому, что флешмоб – метод, популярный в кругах либерально настроенной интернет-публики. Которая может быть «же суи» с чем угодно, но с консервативными церковными структурами – в последнюю очередь.

На крестный ход или молитвенное стояние УПЦ МП могло бы собрать – и собирало – куда больше народу, чем на «фейсбучный» флешмоб. Потому что бабушки в ФБ не зависают. А те небабушки, которые зависают, зачастую не спешат принимать участие в гибридных акциях и вообще предпочитают дистанцироваться от политики руководства конфессии. Это верующие люди, которые придут на крестный ход или молебен, потому что это христианская акция. А «же суи» – откровенно политический акт – не находит у них массовой поддержки. Это как раз та часть верных УПЦ МП, которых политика в церкви раздражает, а не вдохновляет на солидарность.

Вопрос солидарности для постсоветского украинского христианства весьма болезненный и неоднозначный. Здесь так много неловких моментов, на которые приходится закрывать глаза, что иногда сам себе кажешься слепым. Выход из положения – солидарность в малых группах. В приходах во главе с приличными священниками, в ассоциациях с отдельными архиереями. А все прочее – поминание за службой «патриарха и отца нашего Кирилла», освящение знамен «Русской православной армии», участие украинских архиереев в московских парадах – вытесняется прочь, в слепое пятно. Всегда можно успокоить себя тем, что это «политика», которая отношения ко Христу не имеет. И это, безусловно, модус операнди. Но что он напрочь исключает – это возможность солидарности на уровне целой конфессии. Потому что с кем солидаризироваться приличному человеку? С теми, кто младенца «не там крещеного» отказывается отпевать?

Головная боль патриарха Кирилла

В этом и проблема солидарности, и путь выхода из нее. Если ставить во главу угла конфессиональную принадлежность и делать ее «центром притяжения», выходит пшик, как в случае с нынешним упецешным «же суи». Потому что в рамках этой конфессии многим ее прихожанам становится несколько неловко – они бы предпочли оставаться христианами и солидаризироваться с «двумя или тремя, собравшимися во Имя Его».

Наше «официальное» – то есть конфессиональное – православие насквозь политическое, потому что само понятие «конфессии» предполагает разделение и неизбежно конфликт, когда конфессии встречаются на одной «канонической территории».

Принципиальная конфессиональность украинского православия сродни делению на политические партии. Поэтому нет смысла жаловаться на то, что церковный вопрос политизируют. Конфессиональность – это и есть политика. Пока люди ходят в церковь, принадлежат общине, собираются на общие молебны и крестные ходы – это религия и церковная жизнь. Но когда они начинают принадлежать не просто к церкви, а к «канонической конфессии», когда возникают «безблагодатные раскольники», когда начинается дележка «канонической территории» и освящение флагов воюющих армий (неважно, какого цвета) – это, простите, не имеет отношения к христианству. Это чистая политика. И именно по политическим счетам здесь приходится платить. А любая попытка перевести разговор в область «же суи», прикрыться «энтузиазмом миллионов» – подмена понятий или, если хотите, гибридность. Тот самый случай, когда за спинами женщин и детей маячат крепкие, вооруженные до зубов фигуры.

Мощи Ленина или крест на христианстве в России

Как мы дошли до жизни такой, что люди посягают на храм, искренне недоумевает на своем ФБ-аккаунте один уважаемый киевский священник, имея в виду скандал вокруг Десятинной церкви. Действительно, как? Не XX же век. Не большевизм-атеизм. Культурный город вокруг, приличные люди, а поди ж ты: кресты пилят, часовни поджигают… Ответов – и вообще, и по поводу конкретного культового МАФа – несколько. Но здесь приведу только один: так, наверное, бывает всегда, когда, вместо того чтобы «миссионерить» и «катхизить», церковь строит, а вместо того чтобы бороться за души с лукавым, она борется за «каноническую территорию» с конкурентами. Когда нет «церкви» – есть «конфессия». Когда духовная жизнь – только ширма, за которой обтяпываются политические (да и экономические тоже) сделки. Поэтому само слово «храм» в данном случае вообще неуместно – только «культовое сооружение». Которое может быть храмом или стать храмом, а может так и остаться МАФом.

Называть любое культовое сооружение по умолчанию храмом» – характерный признак карго-культа. То же касается рамки на аватарку от Центра информации УПЦ МП. На ней КПЛ – твердыня и оплот «канонического православия», а не евангельский сюжет. Это все, что вам нужно знать о «же суи» от Киевской митрополии.

Екатерина Щеткина, «Деловая Столица»

Tags: Россия, РПЦ МП, Украина, УПЦ МП

© Гуляй Поле

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