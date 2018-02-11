В ОРДЛО заявили о задержание лиц причастных к убийству лидера боевиков «Гиви»

Лидер российского криминально-террористического анклава в Донецке Захарченко утверждает, что все причастные к убийству «Гиви» имеют прямое отношение и к убийству другого лидера боевиков – «Моторолы».

Глава боевиков ОРДО Александр Захарченко заявляет, что все причастные к убийству командира подразделения «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви») установлены, некоторые из них уже задержаны. Об этом он заявил 9 февраля, сообщает ресурс боевиков «ДАН», передает «Украинская Правда».

«Установлены все лица, которые причастны к этому (убийство Толстых), некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году», – сказал Захарченко.

Он также добавил, что причастные к гибели «Гиви» имеют прямое отношение к убийству Арсена Павлова (позывной «Моторола»).

Как известно, боевик «Гиви» (Михаил Толстых) был ликвидирован 8 февраля в его кабинете.

Сперва боевики обвиняли украинских военных в ликвидации «Гиви». Оружием убийства при этом называли огнемет «Шмель».

Позже, по данным российских СМИ, соучастник «Гиви» из Москвы Игорь Мильцєв заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов «Сомали»: так они отомстили за товарищей по службе, которых «Гиви» якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. Позывной «Гиви» взял в честь деда, участвуя в боях с мая 2014 года – он воевал и за Славянск, и за Иловайск, и за Донецкий аэропорт. Также он запомнился издевательствами над пленными.

Как и командир батальона «Спарта» Арсен Павлов («Моторола»), взорванный в лифте в Донецке 16 октября 2016 года, «Гиви» был одним из символов войны на Донбассе.

Он находился в украинском розыске и в санкционном списке Евросоюза.

«Украинская Правда»