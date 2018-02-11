Глава МИД России назвал украинский закон о реинтеграции Донбасса – «колоссальной ошибкой»

По мнению Лаврова этот закон ведет к «слому минских договоренностей».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина «совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений», если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно. Такое мнение Лавров высказал в интервью на телеканале «Россия-1», пишет РИА «Новости».

«Тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим», – заявил Лавров.

При этом законопроект о реинтеграции Донбасса и закон об образовании он назвал «провокационными».

«Европа очень настороженно смотрит на процессы, которые происходят на Украине, особенно в том, что касается резкого повышения влияния радикалов и неонацистов», – заявил глава МИД России.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, который, в частности, признает Россию агрессором и оккупантом.

Однако на следующий день депутаты фракции «Оппозиционный блок» внесли проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон, из-за чего спикер не мог подписать его. Инициаторы постановления, Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев, ссылались на нарушение регламента при принятии закона 18 января.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко отметила, что этот закон «просто констатирует правду«, что Донбасс оккупирован Россией, как и Крым.

Лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил: «Если вы так заботитесь о социальной защите войск оккупации России, то сделайте об этом законопроект. Не навязывает нам парадигму, которую вам передают из Кремля через Медведчука, что на востоке Украины гражданский конфликт. Это открытая агрессия России. И Россия будет отвечать за все те преступления, которые она творит на востоке Украины и в аннексированном Крыму».

«Гуляй Поле» сообщало ранее, что принятый закон вызвал негативную реакцию в России, ОРДЛО и некоторых украинских политиков. Российский МИД заявил, что принятый закон послужит дальнейшей эскалации конфликта. Такую же оценку дал новому закону и лидер донецкого криминально-террористического анклава Александр Захарченко. Негативно высказался о законе и кум Путина, Виктор Медведчук, подчеркивающий, что данный закон «ставит крест на минских договоренностях».

При этом о роли самой России в агрессии против Украины и оккупации украинских земель ни в МИД России, ни среди лидеров ОРДЛО не среди украинских политиков негативно воспринявших закон даже не упоминают.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессора (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание «государство-оккупант».

В настоящее время закон о реинтеграции Донбасса «разблокирован» Верховной Радой, народные депутаты не поддержали инициативу Юрия Бойко, Александра Вилкула и Михаила Папиева. За законопроект предложенный членами фракции «Оппозиционный блок» проголосовали только 37 народных депутатов этой фракции.

РИА «Новости»