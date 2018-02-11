Каждая вторая крымскотатарская семья поддержала «Крымский марафон»

Акцию в поддержку политузников и общественных деятелей инициировало общественное объединение «Крымская солидарность».

В акции «Крымский марафон», которую инициировали для поддержки политических заключенных и общественных активистов на полуострове, участвовали около ста тысяч крымских татар. Об этом «Крым.Реалии» сообщил активист Сервер Мустафаев.

«Мы часто спрашивали у активистов на местах, сколько людей жертвовали деньги. Нам важна была не сумма, а понимание того, насколько народ осознает и понимает проблему штрафов. В итоге мы примерно вышли на цифру в сто тысяч крымских татар. Другими словами – это почти каждая вторая крымскотатарская семья», – рассказал Мустафаев.

Успех «Крымского марафона» активист объясняет ростом солидарности среди крымчан, не привлеченных к ежедневной общественной деятельности.

«Во время первого марафона не все понимали, что это такое и зачем нужно. Сейчас ситуация другая. Каждый осознает, почему он жертвует деньги и насколько это важно. Кроме того, усиление репрессий, массовые административные суды сработали на объединение. Люди поняли, что это может коснуться каждого. Благодаря этим факторам акция приобрела столь массовый характер», – сказал активист.

Объединение «Крымская солидарность» 31 июля объявило о начале сбора средств под названием «Крымский марафон» в поддержку политических заключенных и общественных активистов в Крыму.

По замыслу акции, средства собирают монетами номиналом в 10 российских рублей (около четырех гривен), чтобы показать «единство неравнодушных».

14 октября 2017 года крымские татары вышли на одиночные пикеты по всему Крыму. В руках они держали плакаты: «Мой народ не террорист», «Обвинения в терроризме и экстремизме – это геноцид крымских татар» и другие.

18 декабря в оккупированном Россией Крыму прошли одновременно более 70 административных судов над крымскими татарами по делу о пикетах 14 октября.

В Белогорске оштрафовали на 10 тысяч рублей Садри Муратова, такой же штраф назначили в подконтрольном Кремлю Советском райсуде Асану Сейдхалилову, Эльдару Алиеву, Мустафе Расилову. В Киевском райсуде Симферополя штраф в 10 тыс. рублей присудили Валерию Григорю.

В конце декабря крымскотатарские активисты из общественного объединения «Крымская солидарность» объявили о начале сбора денег для оплаты административных штрафов в рамках нового «Крымского марафона».

9 февраля «Крымская солидарность» сообщила, что в рамках акции «Крымский марафон» активисты собрали около 2 миллионов рублей (930 тыс. грн.) для поддержки политзаключенных и гражданских активистов на полуострове.

«Сумма, собранная только в пределах Крыма, составляет уже около 2 млн рублей. Это достаточная сумма для погашения всех штрафов», – отметил координатор организации Дилявер Меметов.

марафон2 Завершился второй этап "Крымского марафона".Этот марафон показал внушительные результаты.Сумма, собранная только в пределах Крыма, составляет уже около 2 000 000 рублей. Это достаточная сумма для погашения всех штрафов.Мы благодарим всех тех, кто оказал свою помощь и поддержку, вне зависимости от конфессии или национальности, и внес свои 10 рублей в этот марафон, проявив тем самым свою солидарность. Вы показали свое единство с теми, кто проявляет свою активную позицию в отношении несправедливости, происходящей сегодня в Крыму.#крымскиймарафон Опубліковано Крымская солидарность 9 лютого 2018 р.

«Благодарим всех, кто оказал помощь и поддержку, вне зависимости от конфессии или национальности, и внес свои 10 рублей в этот марафон, проявив свою солидарность. Вы показали свое единство с теми, кто проявляет свою активную позицию в отношении несправедливости, происходящей сегодня в Крыму», – добавил он.

«Крым.Реалии»