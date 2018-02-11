Подается на блуде. О расследование ФБК Навального

Возникает вопрос: Кто является основным бенефициаром расследования о закулисных связях между Москвой и Вашингтоном. Ответ не столь очевиден, как может показаться.

«…Шлюхи», – подумал Штирлиц. Наверное, это самый смешной из анекдотов про селебрити и блудниц, ибо в нем емко и флегматично описывается устройство мира. Как минимум той его части, которая касается личной жизни разного рода знаменитостей, включая полковников и штандартенфюреров. И надо быть Штирлицем, чтобы устройство это разгадать и с привычной скукой, не снимая темных очков, отстранено констатировать происходящее, пишет Илья Мильштейн на страницах «Грани.Ru».

А вот чтобы не становиться героем анекдота или, хуже того, скандального политического расследования, знаменитостью быть не надо. А надо тихо радоваться, что никому ты не нужен и табунчик девиц легкого поведения с их эскорт-услугами промчался мимо тебя, лишь слегка обдав грязью. Стоишь, отряхиваешься, подмечаешь смешное.

Допустим, в словах той девушки, которая подбадривала заробевшего человека без мундира: ой, все у нас получится, Юрий Ильич. Или в чьем-то тоскливом комментарии после просмотра официозной сатирической короткометражки с многостаночницей Катей Муму в главной роли: мол, где тут у вас записывают в оппозицию, я тоже хочу. Новый фильм студии «ФБК продакшн» из того же ряда. Есть что посмотреть, и есть над чем посмеяться.

Забавен весь сюжет про олигарха и руководителя аппарата правительства, которые не могут спокойно поплавать на яхте, перетирая внешнеполитические проблемы, без ласковых потаскушек на борту. Трогателен до слез и колик образ Насти Рыбки, простой девочки из Бобруйска, поднявшейся до тех высот, где стервятником кружит Арам Ашотыч, барражируют миллиардеры и раскрываются тайны писательского мастерства. И теперь, в минуту славы, предлагающей бывшему клиенту нелегкий выбор: или Дерипаска на ней женится, или она его ведет к Малахову и к прокурору.

Другой вопрос, откуда растут ноги у этой Рыбки и что сказал бы Штирлиц, размышляя о шантажных технологиях в мире большой политики и о похождениях юной шпионки – помимо того слова, которое он уже сказал. О чем, собственно, проинформировали нас Алексей Навальный и его соратники и что сообщили другим людям, куда более осведомленным, нежели обычная публика вроде автора этих строк. Анекдот, короче, мы выслушали и поржали, но не догоняем, в чем главная хохма.

Ультиматум Рыбки:-У меня на всех есть компромат и передам его Путину! Все будут сидеть. Опубліковано Robert Miroskin 10 лютого 2018 р.

Наименее интересный фрагмент в этой документалке – антикоррупционная риторика. Насчет столичной и подмосковной недвижимости, которую прибрал себе зампред Приходько, и насчет бесплатного секса на яхте, который тоже обозначается как взятка. Ясно же, откуда у специалиста по международным отношениям все эти квартиры и латифундия. Родина одарила – за те услуги, которые Сергей Эдуардович, профессиональный дипломат, ей оказывал и продолжает оказывать. А Родина взяток не раздает, только награды. Что же касается милых развлечений на яхте, то это вполне может проходить по разряду крепкой мужской дружбы. Во всяком случае прямых доказательств того, что чиновник как-то помогает Дерипаске приумножать богатства или спасает от тюрьмы, у нас не имеется.

Вот эпизод с внезапным исчезновением «Папы» Приходько, которого высаживают с яхты и пересаживают на частный самолет олигарха, – это уже деталь куда более интересная. Еще любопытней тот факт, что в норвежских натовских водах безнаказанно развлекаются, обсуждают мироустройство и грубо подшучивают над Викторией Нуланд два знаменитых россиянина. Причем свободно так, не стесняясь присутствием легкомысленных дам. Тут даже возникает догадка, что запись голоса Дерипаски сделана где-то в другом месте и в другое время и наложена на съемку. Не исключено, что коварная Рыбка, выполняя секретное задание СВР, ЦРУ либо ФБК, ничего на диктофон не записывала. Хотя не исключено, что записывала. Позволял же ей доверчивый миллиардер делать фотки, которыми она потом хвасталась в инстаграме. Здесь туман, и без Штирлица, а также без поллитры не разобраться.

В общем, самый интригующий вопрос следует сформулировать так: кто является настоящим зрителем всей этой комедии? Еще точнее: кто здесь главный бенефициар?

В порядке бреда можно допустить, что укрывшаяся в Дубае мстительная до безрассудства Настя Рыбка таким образом расправляется со своим бывшим покровителем. А бедняга Приходько, урвавший от государственного служения несколько дней, чтобы тихо расслабиться на яхте, попал под раздачу. Больше на правду похожа версия традиционная: бесстрашный Алексей Анатольевич продолжает разоблачать зажравшиеся элиты, и то обстоятельство, что его не допустили до выборов, придает ему отваги, ярости и сил. Ну и про санкционные списки не будем забывать, пытаясь понять, какое кино нам показали.

Навальный напоминает про финансовую связь Дерипаски с Манафортом, главой предвыборного штаба Трампа, и рисует такую схему: олигарх – Приходько – Путин. Впрочем, глава ФБК сразу же, как бы спохватившись, предлагает «заканчивать с конспирологией», и это, вероятно, означает, что он подает некий сигнал Владимиру Владимировичу. Вот, дескать, черта, за которую пока переходить не будем. Сигнал оглушительно громкий, но и не вполне ясный. Все-таки вряд ли здесь речь идет о государственной тайне, поскольку то, что знают Дерипаска с Настей Рыбкой, знает и свинья. Скорее уж олигарху выгодно представить себя несчастной жертвой кремлевских каверз, и тогда бенефициаром является он.

Версий, словом, в избытке, и каждая, включая бредовую, заслуживает рассмотрения. Мы ведь в сущности так мало знаем о женщинах, покинутых миллиардерами; ничуть не больше, чем о Дерипаске, Приходько, Путине и Трампе. Если же говорить о целостном впечатлении от ленты под названием «Секс-охотница разоблачает взяточника», то сводится оно к одной простой фразе: знаменитости наши опять предстали в дурацком непрезентабельном виде. И это забавно. Но если предположить, что кино пока не кончилось, и девушка до конца не исповедалась, и яхта еще поплавает, и Папа поработает на благо родной страны, то и не захочется спешить с выводами. Ибо штирлицам нашим поступила свежая малоприятная информация к размышлению и анекдот не досказан. Да никто и не обещал, что нам и дальше будет смешно.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»