Модернизация авиационного вооружения. Принцип – «сбросил–забыл»

Как во Львове МиГи усилили самонаводящимися бомбами. Опыт применения авиации на Донбассе в ходе летней кампании 2014 г. стал основой как для модернизации самолетного и вертолетного парка, так и для создания новой стратегии применения авиации в целом

Что касается самолетов, то тут уже в ходе войны проявилась одна из основных проблем – явная недостаточность как парка боевых машин, способных работать по целям на земле, так и специализированных штурмовиков. Так, в июле–августе 2014 г. для ударов по одиночным целям даже пришлось привлечь фронтовые истребители МиГ-29, летчики которых не имели достаточной квалификации и поэтому потери были неизбежны, пишет Михаил Жирохов, на страницах «Деловой Столицы».

Поэтому одной из основных задач для львовских инженеров (а модернизация МиГов происходит исключительно на Львовском государственном авиаремонтном заводе) стала модернизация МиГ-29 для штурмовых задач.

С этими машинами дела в Украине не так плохи, как кажется, хотя часть наиболее «свежих» самолетов была продана за рубеж, а девять самых боеспособных в бригаде МиГ-29 Россия захватила в Крыму, однако в строй еще можно поставить 45–50 МиГ-29. Всего же с момента начала ATO от 10 до 15 машин были возвращены в летное состояние.

При этом инженеры ЛГАРЗ имеют солидный опыт как модернизации, так и капитального ремонта МиГ-29. Еще в 2006 г. был реализован вариант модернизации истребителя, который успешно применяется как на машинах для ВВС Азербайджана (поставлено 14 единиц), так и для национальной армии, – вариант МиГ-29МУ1.

При этом по максимуму были использованы комплектующие украинского производства. Так, в сотрудничестве с «Фазотрон-Украина» была модернизирована радарная система Н019, установлена новая спутниковая навигационная система СН-3307-01, интегрированная в стандартную навигационную систему МиГ-29, которая может использовать данные GPS.

На основе этой модификации был разработан и штурмовой вариант – МиГ-29МУ2. При этом в базовую комплектацию «советского» МиГ-29 будут внесены весьма существенные усовершенствования, которые позволят использовать не только неуправляемое авиационное вооружение, но и управляемое оружие, причем как управляемые ракеты класса «воздух–поверхность», так и управляемые бомбы. Так, согласно открытым данным, будет усовершенствована система управления оружием 20ПM, установлена бортовая интегрированная аппаратура навигации и посадки «Курс-93М» и заменена навигационная система РСБН A-323.

Еще одной изюминкой этой модификации может стать применение системы радиоэлектронной защиты летательных аппаратов «Омут» от киевской фирмы «Радионикс». Причем комплекс универсальный и включает в себя не только систему радиоэлектронной разведки, но и систему радиоэлектронного противодействия, обеспечивающую высокую вероятность подавления средств радиолокационного обнаружения и наведения зенитно-ракетных комплексов и головок самонаведения ракет класса «воздух–воздух».

Есть сведения, что наши военные делают ставку на корректируемую авиационную бомбу, которая уже довольно долго разрабатывается ГосКБ «Луч». По данным СМИ, она оснащена телевизионной головкой самонаведения, обеспечивающей захват целей под носителем и автоматическое наведение в автономном полете с реализацией принципа «сбросил–забыл». Есть проекты оснащения обыкновенных «чугунных» бомб головкой самонаведения – по крайней мере, один из образцов демонстрировался во время недавней выставки «Оружие и безопасность-2017».

При этом до сих пор непонятно, какие именно ракеты планируется применять с новых МиГов. Ведь на вооружении ПСУ остались только ракеты Х-29 с небольшой дальностью применения в 10 км, которая не позволяет «штурмовому» МиГу запускать ракеты, не заходя в зону действия даже таких устаревших систем ПВО вроде «Стрела-10» или «Оса», находящихся на вооружении оккупационного корпуса на Донбассе.

Есть интересная мысль, что в планах использование западных образцов, однако в таком случае модификация должна быть крайне серьезной. Кроме того, есть обоснованные сомнения, что такого рода оружие нам продадут вообще.

Таким образом, за счет относительно недорогой модификации Украина может получить достаточно современные ударные машины, которые еще 10–15 лет могут послужить стране.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»