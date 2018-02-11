Спецоперация «колонизация» в Дагестане

Победить российскую коррупцию можно только демонтировав сам коррупционно-олигархический капитализм, являющийся сутью современной российской государственности. А другой государственности ни у российской власти, ни у российского населения просто нет. Остается только, – колонизировать регионы.

«Это не я пришел в Дагестан, сюда пришла Россия». Такие слова СМИ приписывают исполняющему обязанности главы кавказской республики Владимиру Васильеву на фоне «антикоррупционной» кампании, развернутой российскими силовиками против руководства Дагестана, пишет на страницах «Грани.Ru» Виталий Портников.

Слово «антикорупционная» я беру в кавычки совершенно сознательно. Сама борьба с коррупцией в одном из субъектов Российской Федерации выглядит комично хотя бы уже потому, что коррупцией, как ржавчиной, пронизана вся Россия – государство фактически легализованной коррумпированной пирамиды, на вершине которой находится Владимир Путин. Аресты и посадки отдельных губернаторов, чиновников и их окружения на этом фоне выглядят скорее напоминанием об абсолютной зависимости местной элиты от Кремля и завершенности вертикали, в которой нет места несогласованным поступкам и недоделанным деньгам – однако отнюдь не борьбой с коррупцией.

Потому что для того, чтобы победить российскую коррупцию, необходимо для начала демонтировать сам коррупционно-олигархический капитализм, который является сутью современной российской государственности. А другой государственности – и, самое главное, желания созидать такую государственность – ни у российской власти, ни у российского населения просто нет.

Однако с Дагестаном – особая история. Конечно, это коррумпированный бантустан, в котором именно коррупционные потоки – и ничто другое – обеспечивали клановую стабильность и относительный межнациональный мир. Потому что Дагестан – это сложное образование, очень сложное. Сложнее разве что Ливан – и то я не уверен. Так вот, то, что происходит в Дагестане, – это вовсе не желание победить коррупцию. Это желание преобразовать коррумпированный доминион, «государство в государстве», в коррумпированную же колонию Кремля. Или, если уж совсем неполиткорректно: если до сегодняшнего дня Дагестан грабили сами дагестанцы, то теперь будут грабить москвичи и их прямые ставленники.

Или мы в самом деле считаем, что генерал-губернатор Васильев будет ходить по Махачкале весь в белом и с чистыми руками? И даже если он сам будет весь в белом, в чем будут те, кто под ним? Как будет функционировать без коррупции сама система – в путинской России? Зачем Кремлю нужен Дагестан, если с него нечего взять? Зачем Кремлю тогда нужна сама Россия?

Но дело не только в этом, а еще и в упорном создании еще одного потенциального очага ненависти и унижения, в демонстрации «туземцам», что ими может править только «белый генерал», этакий Ермолов или Скобелев из милиции, а сами они – проворовавшиеся дикари, не то что кристально честные «кремлевцы». Конечно, сейчас все получится – как может не получиться при таком прессе власти. Конечно, в случае удачи можно превратить в колонии и другие фактически обособившиеся национальные республики – от кавказских до поволжских и сибирских. Но меня беспокоит не то, что происходит с возможностями российской власти, пока она сильна. Меня волнует то, что произойдет, когда эта власть ослабеет, – а ведь она обязательно ослабеет, просто не бывает тотально сильной власти, и история России это блестяще доказывает.

Понимают ли эти «борцы с коррупцией», какое горе они накликают на голову этой самой России – и на головы несчастных русских, которые еще имеют неосторожность жить на национальных окраинах и оказываются заложниками новой кремлевской колонизации?

Виталий Портников, «Грани.Ru»