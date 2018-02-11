ЧВК «Вагнера» в Сирии потеряли более 600 человек в результате авиаудара ВВС США

Террорист Гиркин сообщил о «запредельных» потерях российских наемников в результате авиаудара ВВС США в Сирии.

Экс-главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин утверждает, что потери среди российских наемников в Сирии, понесенные в результате недавнего авиаудара США, превысили отметку в 600 человек. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, информирует «Цензор.НЕТ».

«Сейчас точно ясно, что убитых и раненых реально – сотни. Несколько сотен. Но последняя цифра («не окончательная», как сообщили) вообще является запредельной. Якобы даже за 600, а именно 644. Возможно и дезинформация, хотя поступила точно из Сирии. Ранее звучали цифры в 215-217 «200х»… И еще сообщают, что «не окончательно», поскольку многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести», – отметил террорист.

При этом Гиркин отмечает, что колонна наемников всего насчитывала немногим более 500 человек и допускает, что «под расдачу» также могло попасть одно из подразделений ССО Минобороны РФ.

Позже он добавил пояснение для тех, кто сомневается и не верит в тотальный розгром колонны российских наемников в Сирии.

«В разгроме ЧВК уверен на 100%. Поскольку получил информацию по нескольким каналам от тех, кто там находится или находился в момент трагедии», – написал террорист.

8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что Игорь Гиркин заявил о том, что в Сирии за прошедший год погиб каждый пятый наемник ЧВК «Вагнера».

«Цензор.НЕТ»