Страсти в ОРДЛО: Захарченко против заговора и «бизнес-проект» Пасечника

Захарченко страхуется от ФСБ-переворота, а Пасечник зарабатывает на выезжающих из «ЛНР».

Пока захарченковский «советник» Прилепин гуляет по парижам, немалую копеечку данному литератору-фашисту приносят его донецкие работники, к тому же состоящие на полном довольствии у российского минобороны. В обзоре Олега Полищука на страницах «Деловой Столицы» – читаем о главных событиях за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Чем страхуется Захарченко от ФСБ-переворота

На прошедшей неделе тех, кто до сих пор сомневался в реальном проживании в оккупированном Россией Донецке пламенного критика главаря «ДНР» Захарченко Ходаковского, ждал настоящий сюрприз. Опальный коллаборант из бывших рядов СБУ материализовался не в каком-то виртуальном интернет-пространстве, как обычно это делает, а непосредственно на центральной донецкой улице Артема, где установлен памятник сему большевику-родоначальнику местного сепаратизма. Туда Ходаковский торжественно пришел с цветами по случаю 100-летия Донецко-Криворожской республики в компании своих сторонников, наиболее узнаваемым из которых был экс-«спикер парламента» и создатель захарченковской «партии власти» – «Донецкая республика» – Пургин, до последнего времени также пребывающий в некоем «подполье».

Одним словом, «оппозиция «ДНР»» решила наконец выйти в люди, что для действующей «власти «ДНР»» стало уж очень неприятным сигналом. Тем более что Ходаковский давно дает понять Лубянке, что готов хоть сейчас стать «донецким Пасечником», то есть лично организовать смещение Захарченко по тому же сценарию, который ФСБ успешно апробировала в оккупированном Луганске в ноябре прошлого года. Впрочем, сам Захарченко всеми силами противится любым перспективам стать «донецким Плотницким» и совсем недавно таки нашел способ, как на некоторое время застраховаться от ФСБ-переворота. Точнее, «главе «ДНР» его, видимо, подсказали старшие московские товарищи во главе с кумом Захарченко и помощником Путина Сурковым, который продолжает внутрикремлевскую подковерную борьбу с «лубянскими» за статус главного путинского куратора ОРДЛО.

И суть этой страховки следующая: намерение уволить из донецкого отделения ФСБ, закамуфлированного под так называемое «МГБ «ДНР», всех его сотрудников, имеющих родственников на подконтрольной Украине территории. То есть не откомандированных Лубянкой из России, а именно предателей, некогда служивших в донецких филиалах СБУ и МВД, у которых есть родня если не где-то в условных Киеве, Харькове либо Черкассах, то уж точно в Мариуполе, Краматорске или других населенных пунктах Донетчины по нашу сторону линии фронта.

В результате проблема потенциальных «донецких пасечников» отпадает сама собой, к тому же под весьма благовидным поводом борьбы с законспирированными агентами украинских спецслужб в рядах «МГБ». Якобы Захарченко уже подписал на этот счет свой секретный «указ», и теперь вопрос лишь в том, придет ли из Москвы команда приступить к его полноценной реализации. Правда, тут есть существенный нюанс – мало-кто из младшего и даже среднего командного состава отделений ФСБ в российских челябинсках, саратовах и вологдах особо рвется пополнить ряды донбасских «ихтамнетов». Поэтому радикальная чистка «МГБ «ДНР» от местных предателей и коллаборантов может привести к реальному кадровому голоду в ключевом репрессивном органе оккупантов.

За чей счет Прилепин гуляет по гейропам

В то время как Захарченко со всей своей камарильей судорожно выдумывает всяческие ходы, как удержаться в кабинетах российской оккупационной администрации в ОРДО, а под американские санкции подпали не только действующие, но даже закрытые или замороженные предприятия главного подельника главаря «ДНР» – «министра доходов и сборов» Тимофеева по кличке Ташкент, официальный захарченковский «советник» Прилепин имеет возможность прохлаждаться по ненавистным гейропам. Именно в прошлый уикенд этот литератор-фашист был замечен не где-нибудь, а в самом Париже, куда был приглашен для участия в Днях русской книги и русскоязычной литературы.

И сообщил об этом давний «поклонник» Прилепина и его дальнего родственника Суркова вышеупомянутый Ходаковский, причем с весьма издевательскими подробностями парижского тура этого глашатая «русскомирских завоеваний» на оккупированном Донбассе. «Пикантность в том, что русского писателя Захара Прилепина отказались селить в гостинице Центра, потому что он участвует в событиях на Донбассе. Французы, что самое интересное, не отказались пустить его на свою территорию, не применили к нему никаких санкций, а наше культурное представительство в Париже отказало ему в малой любезности – поселиться в отеле русского Центра», – ехидно написал в соцсетях экс-«секретарь Совбеза «ДНР»».

А соцсетевые завсегдатаи из числа донецких боевиков, явно сочувствующих Ходаковскому, дополнили своего гуру, слив на минувшей неделе информацию о «скромном» донецком бизнесе «политрука» Прилепина. А это два кафе, ателье по пошиву свадебных нарядов, СТО и оптовая овощная база, через которую проходит «гуманитарка» из России. При этом все оформлено под «подсобные хозяйства» подразделений 1-го армейского корпуса российской оккупационной армии, а их преимущественно работницы не просто так носят военную форму, потому что числятся «военнослужащими 1-го АК», получая военное жалование. Так что донос «кому следует» на Прилепина вышел славный – пока захарченковский «советник» гуляет по всяческим парижам, немалую копеечку данному «литературному вдохновителю» оккупационной администрации РФ в ОРДО приносят его донецкие работники, к тому же состоящие на полном довольствии у российского минобороны.

Как Пасечник зарабатывает на выезжающих из «ЛНР»

В ОРЛО у тамошнего ФСБ-начальства на счет идей своих заработков также губа не дура. Но главарь «ЛНР» Пасечник не разменивается по мелочам, а принимает для своего кармана «стратегические решения». Так, буквально на днях с позволения своих «лубянских верхов» им начата глобальная кампания по обложению «данью» всех живущих в оккупации, которые имеют наглость иногда выезжать за пределы «цветущей молодой республики». И делается это Пасечником по-настоящему комплексно: хочешь ездить за продуктами и соцвыплатами на территорию неоккупированной части Луганщины – покупай «билет», желаешь добираться через приграничные российские области дальше в глубь Украины – плати еще больше, а намереваешься просто посетить Россию-матушку не по «государственным делам» – все равно заплати «оброк».

7 февраля и. о. «министра инфраструктуры и транспорта «ЛНР»» Герасимчук обрадовал всех луганских перевозчиков, что на любые «международные перевозки», т. е. за пределы ОРЛО, нужно оформлять в его «ведомстве» так называемые «разрешения международного образца», само собой, за отдельную плату. А для особо непонятливых уже на следующий день тем же «министерством» было объявлено о двукратном повышении штрафов за «нелегальные перевозки», а при повторном «нарушении» – штраф от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с конфискацией транспортных средств. И все местные перевозчики, осуществляющие поездки как в Украину, так и в Россию, как миленькие выстроились в очередь на получение «разрешений международного образца», лишний же «налог» автоматически отразился на повышении стоимости проезда для пассажиров.

Наконец, тот же «министр» Герасимчук, который после «антиплотницкого переворота» пытается выслужиться перед Пасечником всеми своими «транспортными» силами, анонсировал в прошлый четверг новое «покращення» для жителей ОРЛО. А заключается оно в том, что теперь будет действовать предварительная продажа билетов на автобусы, которые едут до КПВВ в Станице Луганской. И цены на такие билеты в неоккупированную Станицу можно будет централизованно ставить фактически любые, ведь как только система «предварительных продаж» будет налажена, следующим этапом по установлению данной монополии обязательно станет тотальный запрет на «нелегальные перевозки» на станично-луганском направлении.

Олег Полищук, «Деловая Столица»