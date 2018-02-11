Россиянин пытался продать разведке США «компромат» на Трампа

АНБ вычислила его связи с российской разведкой и отменила сделку опасаясь спецоперации российских спецслужб с целью дестабилизировать работу американского правительства.

Представители Агентства Нацбезопасности США заплатили 100 тыс. долларов россиянину за возвращение похищенного в результате хакерской атаки «кибероружия», а также за информацию, которая могла бы скомпрометировать президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «The New York Times» («NYT») со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах.

Отмечается, что сделка состоялась в сентябре 2017 года. Разведка США работала с россиянином через посредника – американского бизнесмена, базирующегося в Германии. Деньги – первая часть из оговоренного $1 миллиона – были переданы россиянину наличными в чемодане в гостиничном номере в Берлине.

Для связи с человеком, который обещал информацию, АНБ даже использовало свой официальный Twitter для отправки ему закодированных сообщений более десяти раз.

«Россиянин утверждал, что компромат на Трампа «свяжет его и его соратников с Россией». Однако в АНБ «ясно дали понять», что не хотят получать материал от представителя РФ, заподозрив его в тесных связях с российской разведкой и восточно-европейскими киберпреступниками», – пишет издание.

Также в АНБ заподозрили, что россиянин причастен к отмыванию денег и связан с практически обанкротившейся компанией, которая продавала переносные грили для уличных продавцов колбасок.

По данным «NYT», вместо обещанных данных «россиянин представил непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию, в которой фигурировали Трамп, другие лица, банковские записи, электронные письма и, предположительно, данные российской разведки».

«В начале переговоров он (россиянин – ред.) снизил свои запросы с примерно $10 миллионов до чуть более 1 миллиона. Спустя несколько месяцев он показал американскому бизнесмену (агенту АНБ) 15-секундное видео, в котором мужчина разговаривал с двумя женщинами», – пишет СМИ.

Россиянин утверждал, что на видео – разговор Трампа с проститутками в московском гостиничном номере в 2013 году, однако доказательств того, что такое видео реально существует – нет.

«На видео не было слышно звука, и не было никакой возможности проверить, был ли этот человек Трампом, как утверждал россиянин», – отмечает «NYT».

«Выбор места для показа видео – а россиянин устроил его в посольстве РФ в Берлине – усилил подозрения США относительно российской спецоперации», – пишет СМИ.

По данным «NYT», в четырех документах, которые россиянин пытался передать американской разведке, упоминаются соратники Трампа: в одних документах – Картер Пейдж, консультант по энергетике, считавшийся советником Трампа по вопросам России, в других – миллиардер и спонсор «демократов» Роберт Мерсер и его дочь Ребекка.

По мнению представителей АНБ, информация, которую россиянин пытался представить как «компромат на Трампа», больше напоминала сообщения для таблоидов или сплетни, а не разведданные.

В АНБ заявили, что остановили сделку, т.к. «опасались запутаться в российской спецоперации, проводимой с целью дестабилизации в американском правительстве», а также опасаясь «политических последствий в Вашингтоне».

Издание отмечает, что российская разведка, «похоже, пытается распространять информацию, которая тесно связана с необоснованными сообщениями о сделках Трампа в России, включая предполагаемое видео, существование которого Трамп неоднократно отвергал».

«Слухи о том, что у разведки РФ есть видео, появились больше года назад. С тех пор в Центральной и Восточной Европе появились как минимум 4 россиянина, предлагающие продать компромат американским политическим деятелям, частным следователям и разведчикам, которые бы подтвердили досье… В АНБ подозревают, что некоторые из продавцов работают на российскую разведку», – пишет «NYT».

В свою очередь президент США Дональд Трамп отреагировал 10 февраля на публикацию The New York Times в своем Твиттере: «По данным «NYT», какой-то русский продавал фальшивые секреты о Трампе США, которые стоили сначала 10 млн долларов, а потом подешевели до 1 млн. Надеюсь, теперь люди видят и понимают, что здесь происходит. … Осушить болото!». Говоря это, Трамп обычно подразумевает борьбу с коррупцией в Вашингтоне, хотя выражение в США используется с начала 1900-х различными лидерами и фактически подразумевает «избавиться от того, что является вредным».

«Гуляй Поле» сообщало, что в результате расследования ФБК Алексея Навального выявлена связь между экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа – Полом Манафортом и аппаратом правительства России. В качестве связного выступал Олег Дерипаска.

«The New York Times»