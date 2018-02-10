Активистка Femen атаковавшая Порошенко на Венском балу замечена в окружении российского посла

Вероятнее всего за атакой активистки Femen обнаженной грудью на Порошенко стоит российское посольство и пророссийские силы в Австрии.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский помог провести провокацию активистки Femen против президента Украины Петра Порошенко на красной дорожке Венского бала 8 февраля. Об этом написал в Facebook украинский блогер Юрий Гудименко.

На снимках, сделанных фотографом Конни де Боклером еще до обнажения активистки Femen, Гудименко заметил, что девушка стоит в компании Любинского, а также лидера ультраправой фракции FPO в австрийском парламенте Йоханна Гуденуса.

«Эти двое, во-первых, явно страхуют активистку, а во-вторых, совершенно не удивлены происходящим. Посол тупо лыбится, депутат аккуратно подбирает за активисткой одежду» – сделал свое предположение Гудименко.

«Это, собственно, дает и ответ на вопрос, как эта барышня туда попала. Да вот так. Русские братья привели. И одежду подобрали. Чего реквизиту пропадать?» – сделал свое предположение Гудименко.

Отметим, что Йоханн Гуденус имеет ярко выраженные пророссийские взгляды. В своем интервью «Известиям» Гуденус рассказывал, как приезжал на псевдореферендум в оккупированный Крым.

Ай, прекрасно. Австриец (австриец же?), у которого я перепостил эти фотографии, на тысячном лайке не выдержал и снёс пост. Но посты не горят, ага. Опубліковано Юрієм Гудименком 9 лютого 2018 р.

К известно, активистка Femen атаковала обнаженным телом президента Украины Петра Порошенко во время его визита на Венский бал в Австрии.

«Гуляй Поле»