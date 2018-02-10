На сей ожидается приезд делегации от партии «Левые».

В аннексированном Крыму ожидают визита еще одной делегации из Германии в составе представителей партии «Левые». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда комитета «парламента» Крыма по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

«Ко мне пришел список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, они говорили о желании присутствовать на выборах президента РФ (18 марта — ред.), но этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне», — заявл Гемпель.

Он добавил, что организатором поездки выступает «немецкий политик, глава фракции «Левые» в парламенте Квакенбрюк (земля Нижняя Саксония) Андреас Маурер».

Как известно, вечером 3 февраля 9 немецких депутатов приехали в оккупированный Крым. В состав делегации, которая находилась на оккупированном полуострове до 9 февраля, входили депутаты от партии «Альтернатива для Германии» из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.

Судя по всему, немецкие депутаты прилетели в Крым с территории России, нарушив таким образом украинское законодательство.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что этот вояж может иметь плачевные последствия для политиков. При этом сама фракция «Альтернатива для Германии» заявила о частном характере визита ее депутатов в Крым, в партии отрицают причастность партии и парламентской фракции к данному инциденту.

«Гуляй Поле» напоминает, что представители партии «Альтернатива для Германии» активно сотрудничают с активистами альянса «Будущее Донбасса». Учредителями данного альянса являются граждане Германии Раиса и Бернд Штейник, которые активно сотрудничают с общественными структурами так называемой «ЛНР». Штейны заняты не только проектами гуманитарной помощи жителям ОРДЛО, но активной пропагандистской поддержкой российских криминально-террористических анклавов.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту визита в оккупированный Крыму группы депутатов из Германии.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что украинский МИД намерен добиватся наказания немецких компаний незаконно работающих в Крыму.

РИА «Новости»