Путину повезло с народонаселением: яркий пример – гибель летчика Филиппова

За пацанов. Как летчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу. Россияне готовы умирать, но не задавать начальству лишних вопросов.

«Это вам за пацанов!» – якобы с такими словами подорвал себя гранатой российский майор Роман Филиппов, чей штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля над сирийской провинцией Идлиб. Что-то такое слышится на распространенном в сети видео. Владимир Путин пообещал присвоить летчику звание Героя России. В Воронеже, где вырос Филиппов и где живут его родители, намерены в его честь что-нибудь переименовать. Еще бы кто-то объяснил вдове и сиротам российского «героя», чем он занимался в сирийском небе и что за пацаны, за которых он отправился на тот свет, пишет на страницах «Фокуса» Леонид Швец.

Куда понятней мотивация Махмуда Туркмани, которому СМИ сирийской оппозиции приписывают удачный выстрел из переносного зенитного комплекса, сбивший штурмовик Филиппова. Туркмани называют командиром батальона ПВО боевой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» – «Организации освобождения Леванта», выступающей за свержение режима Башара Асада в Сирии. Фамилия «зенитчика» прямо указывает на его происхождение, Махмуд – туркоман, сирийский туркмен.

Именно по туркоманским поселениям наносил удары Су-24 другого российского «героя», Олега Пешкова, чей самолет был сбит 24 ноября 2015 года турецким истребителем. И именно туркоманы расстреляли спускавшегося на парашюте летчика. А перед тем, как зенитная ракета нашла в воздухе самолет Романа Филиппова в районе города Саракиб, российская авиация нанесла удары по местному рынку и городской больнице, в результате которых по меньшей мере 16 человек погибли. После такого в плен Филиппову и правда лучше было не попадать.

Так что это как раз Махмуд Туркмани мог по праву сказать, зафиксировав попадание: «За пацанов!» Но он, как и все свидетели падения российского штурмовика, кричал: «Аллах акбар!» Потому что это россияне вынуждены придумывать какое-то объяснения своему участию в чужой войне, неких «пацанов». У людей, защищающих родную землю, с этим проще, с ними Бог. «Это наименьшее возмездие, которое мы можем предложить нашему народу. Оккупанты должны знать, что в нашем небе они больше не будут чувствовать себя на пикнике», – цитируют Туркмани тамошние источники.

Можно было бы предположить, что российский летчик получает за свою грязную работу какие-то серьезные деньги, которые позволяли бы прочно подпереть ту дверь, за которой находится совесть. Но нет. Журналисты питерской газеты «Фонтанка» смогли найти подтвержденную информацию о денежном довольствии Романа Филиппова. Майор получал на руки со всеми надбавками около 100 тысяч рублей в месяц – меньше 1800 долларов. Видимо, бомбить Сирию среди российских летчиков считается само по себе большой удачей, пусть скажут спасибо, что не заставляют доплачивать из своих. Министерство обороны России уже назвало журналистов предателями. Еще бы, лепить из майора Филиппова героя и образец для подражания становится еще сложнее, когда известно, насколько дешево страна в лице управляющих от ее имени пацанов оценивает услуги летчика по уничтожению сирийского населения. «Мясо» Путина другу Башару, недорого.

Владимиру Путину действительно повезло с населением. Как не было вопросов о смысле введения войск в Сирию, так нет вопросов и об их там нахождении и гибели военнослужащих после неоднократных реляций об окончательной победе и выводе. Налицо высокая готовность подыхать, не спрашивая лишнего. На этом фоне особенными красками играет свежая новость о вручении артистам Большого Московского цирка медалей «за участие в военной операции в Сирии»: те приезжали с выступлениями на авиабазу Хмеймим. Грань между военными и циркачами-клоунами стерта. И те, и другие дешево и в ассортименте к услугам пацанов. Всеми потрохами, которые порой остаются в чужой земле.

Поговорка «бомбить Воронеж» после гибели воронежца Романа Филиппова получила новое звучание. Не его семью бомбили, он бомбил чужие семьи. А результат, считайте, тот же, спасибо Владимиру Владимировичу за похоронку.

Леонид Швец, «Фокус»