В Украине призывают разблокировать процесс поиска пропавших без вести на Донбассе

На сегодняшний день позитивных сдвигов в вопросе поиска пропавших без вести на Донбассе нет.

Первый вице-спикер Верховной Рады (ВР), представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявляет о необходимости разблокировать процесс поиска пропавших граждан Украины на оккупированном Донбассе с привлечением Международного комитета Красного креста (МККК). Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщив, что для этого необходим действенный механизм получения информации о количестве идентифицированных граждан РФ, погибших на Донбассе.

По словам Геращенко, она подала запросы «во все компетентные структуры об информации о количестве идентифицированных погибших на Донбассе граждан РФ».

«Только на этой неделе украинские военные передали останки двух погибших россиян. Конечно, за годы российской агрессии случаев, когда после экспертизы ДНК или совпадения документов и других обстоятельств россияне забирали останки своих родных из моргов или захоронений на востоке Украины, было гораздо больше. Однако РФ и ее представители в «минской группе» и в «нормандском формате» категорически отказываются делегировать своих экспертов для поиска с участием МККК пропавших без вести», – заявила Геращенко.

Кроме того, по ее мнению, координаторы ОБСЕ «занимают в этом вопросе недостаточно активную позицию».

По словам Геращенко, вместе с тем этот механизм нужен Украине для поиска своих пропавших граждан.

«Чем больше у нас будет информации об истинных масштабах погибших на Донбассе россиян, тем больше шансов разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированном Донбассе с привлечением МККК», – подытожила она.

З Mariya Ionova і Іриною Фріз подали запити до всіх компетентних структур щодо інформації про кількість ідентифікованих … Опубліковано Iryna Gerashchenko 9 лютого 2018 р.

Как известно, в начале января первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что приоритетами «Минска» на 2018 год является «освобождение всех незаконно удерживаемых из тюрем ОРДЛО и активизация работы по поиску и идентификации пропавших без вести».

В начале февраля Геращенко заявила, что с поиском пропавших без вести пока «нет никаких позитивов».

«Очень важно добиться в рамках минской группы формирования спецмеханизма для поиска пропавших без вести при участии МККК, РФ и Украины с приглашением представителей ОРДО-ОРЛО, чтобы узнать о судьбе каждого пропавшего без вести, провести экспертизу тел погибших в местах массового захоронения, к которым нет доступа миссиям», – заявила она.

27 декабря 2017 года состоялся первый за несколько лет большой этап освобождения украинских заложников: Украина передала боевикам Донбасса 233, а забрала 73 человека.

20 января президент Украины помиловал гражданку К., которая осуществила серьезное преступление против государства Украина, позже стало известно, что ее передали боевикам. 24 января из плена боевиков освободили военнослужащего Романа Савкова, которого удерживали в Макеевской колонии.

Также представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись новыми списками удерживаемых лиц для дальнейшего обмена.

«Гуляй Поле»