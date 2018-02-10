Больше половины родственников погибших считают боевые действия на Донбассе – войной с Россией

Такие результаты получены в ходе опроса более тысячи членов семей погибших на Донбассе украинских военнослужащих.

56% опрошенных родственников погибших считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией, войну на Донбассе назвали гражданской 4% участников опроса. Опрос более тысячи членов семей погибших военнослужащих по инициативе «ZN,UA» и благотворительного проекта «Небесная гвардия» провел Киевский международный институт социологии.

Этот вариант ответа выбрали 57% участников опроса на Западе и в Центре, 54% – на Юге, 51% – в Киеве и 49% – на Востоке. Еще 19% называют кровавое противостояние на Донбассе вооруженным конфликтом со сторонниками т.н. «ДНР» и «ЛНР», которых поддерживает РФ.

Войну на Донбассе назвали гражданской 4% участников опроса, такое мнение разделяют 6% опрошенных на Востоке.

«ZN,UA»