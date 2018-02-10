В России физиков-ядерщиков поймали на майнинге криптовалют

Для майнинга ученые использовали один из самых мощных российских суперкомпьютеров, предназначенного для математического моделирования процессов и численных экспериментов в ядерной физике. В отношение ученых возбудили уголовное дело.

В городе Саров Нижегородской области инженеров Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, который входит в состав госкорпорации «Росатом», задержали на рабочем месте за майнинг криптовалют. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НИИ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

«Имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для майнинга», – сообщили в НИИ.

8 февраля СМИ сообщали, что для майнинга криптовалют инженеры центра Сарова использовали мощности суперкомпьютера. Техника, которую они использовали, не была подключена к интернету, но сотрудники центра нашли способ выйти в сеть.

В 2011 году в ядерном центре в Сарове ввели в эксплуатацию самый мощный на тот момент суперкомпьютер в России, его мощность составляет 1 петафлопс – 1 квадриллион операций в секунду.

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики расположен в закрытом городе Саров и входит в состав госкорпорации «Росатом». Сотрудники института разработали первые атомную и водородную бомбы.

«Интерфакс»